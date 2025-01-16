Врач рассказала, после скольких дней без сна появляются галлюцинации и паранойя
Врач Кислова: После четырёх дней без сна у человека могут появиться галлюцинации
Всего три-четыре дня без сна достаточно, чтобы у человека начались галлюцинации, паранойя и психоз. Об этом заявила «Газете.ru» врач-невролог Елена Кислова.
Она уточнила, что даже сутки без сна чреваты негативными последствиями для здоровья. Человек, который не отдыхал больше 24 часов, будет испытывать сонливость, раздражительность, ухудшение внимания, мышечное напряжение и пр.
«После лишения сна более 48 часов люди могут испытывать периоды лёгкого сна, которые могут длиться до 30 секунд, так называемые эпизоды микросна, когда мозг находится в состоянии сна, что происходит непроизвольно. После микросна возможно ощущение растерянности или дезориентации», — добавила Кислова.
Врач посоветовала не испытывать свой организм на прочность и спать как минимум от семи до девяти часов в сутки. При этом младенцам и подросткам требуется ещё больше часов для отдыха, чтобы чувствовать себя хорошо.
Ранее врач перечислила шесть простых способов перестать засыпать на ходу зимой. Например, для более быстрого пробуждения можно использовать светодиодный будильник или включать яркую лампу. Проснуться с утра поможет чашечка бодрящего кофе. Также важно высыпаться, для этого надо вставать и ложиться в одно время. Чтобы лучше засыпать, вечером можно позаниматься спортом.