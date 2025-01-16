Врач рассказала, после скольких дней без сна появляются галлюцинации и паранойя

Всего три-четыре дня без сна достаточно, чтобы у человека начались галлюцинации, паранойя и психоз. Об этом заявила «Газете.ru» врач-невролог Елена Кислова.

Она уточнила, что даже сутки без сна чреваты негативными последствиями для здоровья. Человек, который не отдыхал больше 24 часов, будет испытывать сонливость, раздражительность, ухудшение внимания, мышечное напряжение и пр.

«После лишения сна более 48 часов люди могут испытывать периоды лёгкого сна, которые могут длиться до 30 секунд, так называемые эпизоды микросна, когда мозг находится в состоянии сна, что происходит непроизвольно. После микросна возможно ощущение растерянности или дезориентации», — добавила Кислова.

Врач посоветовала не испытывать свой организм на прочность и спать как минимум от семи до девяти часов в сутки. При этом младенцам и подросткам требуется ещё больше часов для отдыха, чтобы чувствовать себя хорошо.