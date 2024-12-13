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13 декабря, 14:46

Врач перечислила 6 простых способов перестать засыпать на ходу зимой

Сомнолог Царёва: Спорт и кофеин помогут избавиться от сонливости зимой

В зимнее время многие люди испытывают сонливость, буквально засыпая на ходу. Побороть это неприятное чувство можно с помощью нескольких простых способов. О них рассказала врач-сомнолог Елена Царёва URA.ru.

Особенно сложно бывает проснуться с утра, когда за окном ещё темно. Более быстрому пробуждению, по словам медика, поспособствуют светодиодные очки или включение в комнате лампы. Также с утра можно выпить чашечку бодрящего кофе. Для того, чтобы лучше засыпать по вечерам, следует включить в свою жизнь аэробную активность. Однако с тренировками следует быть аккуратнее, так как переутомление также может вызвать проблемы со сном.

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Кроме того, важно высыпаться. Взрослому человеку для отдыха необходимо не менее восьми часов сна. Следует чаще бывать на свежем воздухе, насыщая организм кислородом. Важно пересмотреть и своё питание. В зимний период надо есть побольше продуктов с витаминами.

Например, много витамина С содержится в цитрусовых: апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, лимонах, помело, лайме. Печень трески и яичных желток являются лидерами по содержанию витамина D. Витамины C, P и B содержатся в большом количестве в хурме, а в тыкве много калия, кальция, магния, бора, фтора и цинка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Akos Nagy

Алёна Зиновьева
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