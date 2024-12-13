Врач перечислила 6 простых способов перестать засыпать на ходу зимой

В зимнее время многие люди испытывают сонливость, буквально засыпая на ходу. Побороть это неприятное чувство можно с помощью нескольких простых способов. О них рассказала врач-сомнолог Елена Царёва URA.ru .

Особенно сложно бывает проснуться с утра, когда за окном ещё темно. Более быстрому пробуждению, по словам медика, поспособствуют светодиодные очки или включение в комнате лампы. Также с утра можно выпить чашечку бодрящего кофе. Для того, чтобы лучше засыпать по вечерам, следует включить в свою жизнь аэробную активность. Однако с тренировками следует быть аккуратнее, так как переутомление также может вызвать проблемы со сном.