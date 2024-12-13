Врач перечислила 6 простых способов перестать засыпать на ходу зимой
Сомнолог Царёва: Спорт и кофеин помогут избавиться от сонливости зимой
В зимнее время многие люди испытывают сонливость, буквально засыпая на ходу. Побороть это неприятное чувство можно с помощью нескольких простых способов. О них рассказала врач-сомнолог Елена Царёва URA.ru.
Особенно сложно бывает проснуться с утра, когда за окном ещё темно. Более быстрому пробуждению, по словам медика, поспособствуют светодиодные очки или включение в комнате лампы. Также с утра можно выпить чашечку бодрящего кофе. Для того, чтобы лучше засыпать по вечерам, следует включить в свою жизнь аэробную активность. Однако с тренировками следует быть аккуратнее, так как переутомление также может вызвать проблемы со сном.
Кроме того, важно высыпаться. Взрослому человеку для отдыха необходимо не менее восьми часов сна. Следует чаще бывать на свежем воздухе, насыщая организм кислородом. Важно пересмотреть и своё питание. В зимний период надо есть побольше продуктов с витаминами.
Например, много витамина С содержится в цитрусовых: апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, лимонах, помело, лайме. Печень трески и яичных желток являются лидерами по содержанию витамина D. Витамины C, P и B содержатся в большом количестве в хурме, а в тыкве много калия, кальция, магния, бора, фтора и цинка.
Shutterstock / FOTODOM / Akos Nagy