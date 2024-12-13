Сомнолог рассказал, почему не стоит бояться сонного паралича

Сонный паралич стал настоящим кошмаром для многих людей. Число случаев, когда человек просыпается и не может пошевелиться, растёт. Стоит ли бояться этого состояния и как с ним бороться — на эти вопросы ответил в беседе с «Радио 1» сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

Эксперт рассказал, что сонный паралич можно назвать обратной стороной лунатизма. Когда лунатики ходят во сне, они частично пробуждаются и могут управлять своим телом, хотя их сознание отключено, а паралич — наоборот: сознание уже проснулось, а способность управлять телом — ещё нет.

«Если при лунатизме, когда мы засыпаем, у нас отключаются сознание и способность осознанно двигаться, но мы продолжаем двигаться бессознательно, то во время сонного паралича сознание просыпается», — сказал Кудинов.

Специалист подчеркнул, что сонный паралич длится всего несколько секунд, но несмотря на это человек успевает испытать сильное чувство паники. Пугающее ощущение усиливается, когда приходит осознание, что бодрствование уже наступило, а глаза, руки и ноги остаются неподвижными.

Точные причины возникновения сонного паралича не установлены. Сомнологи выделяют ряд факторов, которые могут повлиять на проявление такого состояния.

«Он может быть спровоцирован стрессовыми историями, недостатком витаминов. На фоне полного здоровья и абсолютно нормального самочувствия он редко возникает. Обязательно найдётся какое-нибудь хроническое заболевание», — подчеркнул специалист.

В целом сонный паралич не опасен для человеческого организма, уверяет Павел Кудинов По его словам, именно страх провоцирует стресс для тела и мозга. Под влиянием паники сложнее контролировать себя и восстановиться после нескольких секунд полного паралича.

«Ничего страшного это заболевание за собой не несёт, но ощущается страхом, панической атакой, паникой, сердцебиениями», — пояснил он.

Чтобы как можно скорее избавиться от сонного паралича, необходимо понять, что ничего страшного не случится и никаких угроз для жизни нет. Прогнать плохие мысли и панические настроения сложнее всего, но именно эти «средства» помогут прийти в себя.

Поскольку основными причинами возникновения сонного паралича являются нехватка витаминов, хронические заболевания или стресс, важно обратиться к врачам конкретных областей, а лучше всего — проверить организм полностью. Также следует снизить влияние влияние на жизнь стресса и прочих негативных факторов.