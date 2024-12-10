В Индии компания уволила работников, которые пожаловались на сильный стресс

Недавно индийская компания YesMadam провела опрос среди своих специалистов и решила отказаться от сотрудничества с теми, кто указал на высокий уровень стресса на рабочем месте. Об этом рассказала газета The Economic Times.

UX-копирайтер Анушка Дутта опубликовала на LinkedIn скриншот письма, которое YesMadam рассылала уволенным специалистам. Компания объясняла свои действия так: «Чтобы никто не испытывал стресса на работе, нам пришлось принять непростое решение и уволить сотрудников, которые указали, что испытывают сильный стресс». Этот шаг вызвал критику и недоверие, многие выразили недоумение и сомнения в обоснованности такого подхода. Некоторые предполагают, что это может быть частью продуманной маркетинговой кампании, учитывая предыдущие вирусные акции компании. Ещё есть мнение, что сокращение персонала произошло не из-за стресса, а по другим причинам, включая меры по сокращению расходов и реструктуризацию. Но пока YesMadam не дала официального комментария — неясно, чем она руководствовалась и как планирует справляться с последствиями инцидента.

В ответ на ситуацию приложение для покупок и доставки Magicpin предложило работу уволенным сотрудникам Yes Madam. Креативный директор Magicpin Мадхав Шарма отметил: «Эта кампания была выполнена без всякого напряжения».

Многие бывшие специалисты YesMadam подтвердили, что стресс на рабочем месте действительно был проблемой, связанной с долгими часами работы и постоянным давлением.