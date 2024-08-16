Невролог назвала причины сонного паралича
Невролог Царёва: Сонный паралич может быть симптомом редкого заболевания
Некоторые люди могут столкнуться с таким пугающим явлением как сонный паралич. Человек думает, что не спит, и может видеть кошмары. При этом тело остаётся парализованным, удаётся двигать только глазами. Что может стать причиной возникновения этого состояния, объяснила "Вечерней Москве" врач-сомнолог, невролог Елена Царёва.
По словам медика, сонный паралич в первую очередь может вызвать нарушение гигиены сна. В это понятие входит то, как человек ведёт себя днём, насколько сбалансировано питание, много ли было света в помещении перед сном. Также причинами сонного паралича может быть стресс, приём некоторых лекарственных препаратов, в редких случаях он может быть симптомом нарколепсии.
"Нарколепсия сама по себе — довольно редкое состояние. В России, к сожалению, нет специфического лекарства от этого заболевания, но есть диагностика. То есть при сонном параличе нужно получить консультацию сомнолога, а также невролога для исключения эпилепсии", — объяснила невролог.
Также, если сонный паралич достаточно часто мучает вас, следует пройти электроэнцефалографию с видеомониторингом и сдать анализ спинной жидкости на гипокретин. Однако в большинстве случаев сонный паралич всё-таки является самостоятельным состоянием, не требующим лечения.
Ранее россиянам объяснили, почему во время сонного паралича невозможно пошевелиться. Считается, что это предназначено для того, чтобы человек не мог повторять движения из сна и нанести себе травму.