Невролог назвала причины сонного паралича

Некоторые люди могут столкнуться с таким пугающим явлением как сонный паралич. Человек думает, что не спит, и может видеть кошмары. При этом тело остаётся парализованным, удаётся двигать только глазами. Что может стать причиной возникновения этого состояния, объяснила "Вечерней Москве" врач-сомнолог, невролог Елена Царёва.

По словам медика, сонный паралич в первую очередь может вызвать нарушение гигиены сна. В это понятие входит то, как человек ведёт себя днём, насколько сбалансировано питание, много ли было света в помещении перед сном. Также причинами сонного паралича может быть стресс, приём некоторых лекарственных препаратов, в редких случаях он может быть симптомом нарколепсии.

"Нарколепсия сама по себе — довольно редкое состояние. В России, к сожалению, нет специфического лекарства от этого заболевания, но есть диагностика. То есть при сонном параличе нужно получить консультацию сомнолога, а также невролога для исключения эпилепсии", — объяснила невролог.

Также, если сонный паралич достаточно часто мучает вас, следует пройти электроэнцефалографию с видеомониторингом и сдать анализ спинной жидкости на гипокретин. Однако в большинстве случаев сонный паралич всё-таки является самостоятельным состоянием, не требующим лечения.