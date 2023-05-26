Врач пояснила, почему во время сонного паралича невозможно пошевелиться

Во время сонного паралича руки и ноги человека становятся парализованными: считается, что это предназначено для того, чтобы он не мог повторять движения из сна и нанести себе травму. Об этом в беседе с Лайфом рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

"Стадия быстрых движений глаз или сон со сновидениями наступает абсолютно у каждого человека примерно через 90 минут после того, как он засыпает. В эту фазу глаза довольно быстро двигаются вперёд и назад под веками. Если внезапно проснуться в эту фазу, можно испытать чувство "сонного паралича", который быстро проходит через несколько минут", — добавила она.

По словам эксперта, некоторые при пробуждении могут испытывать сильное сердцебиение. Если это довольно часто сопровождается повышенной потливостью — лучше обратиться к врачу и пройти обследование.

"Многочисленные исследования также связывают сон с быстрыми движениями глаз, консолидацией памяти, процессом преобразования недавно усвоенного опыта в долговременные воспоминания. Каждый человек проводит около двух часов во сне, но многие могут не помнить большую часть своих снов", — подчеркнула Сурненкова.

Она также отметила, что сны помогают справиться с эмоциями. При этом люди, страдающие от стресса или беспокойства, чаще видят пугающие сны. Постоянные кошмары требуют внимания и консультации сомнолога, подчеркнула эксперт.