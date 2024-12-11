Сомнолог рассказала, откуда берётся «бессонница выходного дня»

Многим знакомо такое явление, как «бессонница выходного дня». В субботу вы отсыпаетесь, потом не можете уснуть до глубокой ночи, а в воскресенье с трудом просыпаетесь. И встать в понедельник на работу кажется невыполнимой задачей. Почему так происходит и как с этим бороться, Life.ru рассказала невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep Ирина Завалко.

Привычка ложиться позже обычного минимум на два часа в выходные называется бессонницей выходного дня. И она вовсе не безобидная. Научные исследования доказывают, что поздние отбой и подъём в выходные сдвигают наши биологические часы и приводят к снижению работоспособности и проблемам со здоровьем. Ирина Завалко Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep

Большинство современных людей работают в помещении, где яркий солнечный свет заменяет в 1000 раз более тусклое электрическое освещение. Это мешает нашим биологическим часам синхронизироваться с 24-часовыми земными сутками. А из-за искусственного освещения и привычки сидеть в гаджетах допоздна в темноте мы оказываемся только во время сна.

По словам невролога, свет от различных устройств в вечерние часы сдвигает время внутренних часов человека вперёд, а отсутствие яркого освещения в утренние часы не даёт им снова подстроиться под световые сутки. Вот почему биологические часы большинства людей отстают: из-за запаздывания внутренних часов желание спать возникает вечером слишком поздно, а рано утром, когда звонит будильник, вы не можете встать с кровати.

Также в рабочие дни мы спим на 1-2 часа меньше, чем если бы не включали будильник, — так накапливается недостаток сна. Как показали многочисленные исследования, недосып не только снижает работоспособность и внимание, но и плохо влияет на здоровье, может вызывать депрессию и снижение когнитивных функций, в том числе ухудшение памяти. А когда между нашими биологическими часами и астрономическим временем, по которому живёт социум, возникает такая большая разница, это напрямую влияет на метаболизм и иммунную систему, объяснила Ирина Завалко.

Как избежать «бессонницы выходного дня»