Считать калории или нет? Диетолог ответила на главный вопрос всех худеющих

Во время диет многие начинают считать калорийность своего рациона. Однако этот метод похудения весьма противоречив: одни считают, что он действительно помогает, другие выступают против. Кто же всё-таки прав, рассудила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

Медик заявила, что считать калории может быть полезно в самом начале похудения. Ведя такой дневник питания, становится понятно, что продукты даже с одинаковой калорийностью имеют разную пищевую ценность. В результате еды с «пустыми» калориями становится меньше в рационе.

Однако есть у этого метода и минусы. Например, нельзя со 100-процентной точностью подсчитать все калории. Также постоянный контроль питания может привести к неврозу.

«Слишком сильное сокращение калорий не менее вредно, чем переедание. Оно ведёт к потере мышечной массы, стрессу для организма и замедлению метаболизма», — рассказала диетолог в эфире радио Sputnik.