Россиянам раскрыли опасность быстрой диеты «Шесть лепестков»

Врач-диетолог Ольга Редина рассказала о диете под названием «Шесть лепестков», которая поможет сбросить лишний вес и улучшить пищевые привычки при правильном подходе. Следуя нескольким простым правилам, можно быстро прийти к телу мечты, но без минусов не обошлось.

Как пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой», диета основана на принципах раздельного питания и чередования белковых и углеводных дней. По словам медика, она может быть эффективна для похудения при условии рационального подхода и соблюдения всех правил, однако увлекаться ею не стоит.

«Из-за строгого ограничения калорийности и раздельного питания некоторые люди могут испытывать дефицит необходимых витаминов и минералов», — объясняет Редина.

Каждому из шести «лепестков» соответствует определённый день недели и вид продукта. Например, первый день должен быть рыбным, второй — овощным, третий — куриным. В четвёртый день диеты можно есть крупы и злаки, в том числе цельнозерновой хлеб, в пятый разрешаются молочные продукты, шестой день полностью состоит из фруктов.

Во время диеты «Шесть лепестков» нельзя есть фастфуд, белый хлеб, сахар, кондитерские изделия и выпечку, полуфабрикаты, соусы, красное мясо, колбасу и сосиски. Среди «запрещёнки» также алкоголь, сладкие соки и лимонады.