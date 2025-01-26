Без фанатизма: Названы полезные и вредные свойства острой пищи
Диетолог Игнатикова: Острая пища полезна для сердца, но опасна для ЖКТ
Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова предупредила о необходимости умеренного употребления острой пищи, так как при всей её пользе она может нанести серьёзный вред организму. Наиболее опасны острые продукты для желудочно-кишечного тракта, так как провоцируют хронические заболевания, например, язву или гастрит.
В то же время, по словам специалиста, острая пища улучшает пищеварение и способствует избавлению от лишнего веса, тормозя всасывание жиров. Кроме того, красный острый перец может оказать благоприятный эффект при недугах сердечно-сосудистой системы, но и им злоупотреблять не стоит.
«Злоупотребление острой пищей может провести к чрезмерному расширению сосудов, и иметь обратную реакцию — понизить давление вплоть до обморочных состояний, поэтому всё должно быть в меру», — отметила собеседница радио Sputnik.