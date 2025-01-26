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26 января, 10:46

Без фанатизма: Названы полезные и вредные свойства острой пищи

Диетолог Игнатикова: Острая пища полезна для сердца, но опасна для ЖКТ

Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова предупредила о необходимости умеренного употребления острой пищи, так как при всей её пользе она может нанести серьёзный вред организму. Наиболее опасны острые продукты для желудочно-кишечного тракта, так как провоцируют хронические заболевания, например, язву или гастрит.

В то же время, по словам специалиста, острая пища улучшает пищеварение и способствует избавлению от лишнего веса, тормозя всасывание жиров. Кроме того, красный острый перец может оказать благоприятный эффект при недугах сердечно-сосудистой системы, но и им злоупотреблять не стоит.

«Злоупотребление острой пищей может провести к чрезмерному расширению сосудов, и иметь обратную реакцию — понизить давление вплоть до обморочных состояний, поэтому всё должно быть в меру», — отметила собеседница радио Sputnik.

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Ранее были раскрыты польза и вред авокадо. Также врач рассказал, до какой температуры нельзя нагревать еду. Кроме того, россиянам раскрыли опасность быстрой диеты «Шесть лепестков». А ещё диетолог объяснила, сколько раз в день нужно питаться.

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Борис Эльфанд
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