Без фанатизма: Названы полезные и вредные свойства острой пищи

Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова предупредила о необходимости умеренного употребления острой пищи, так как при всей её пользе она может нанести серьёзный вред организму. Наиболее опасны острые продукты для желудочно-кишечного тракта, так как провоцируют хронические заболевания, например, язву или гастрит.

В то же время, по словам специалиста, острая пища улучшает пищеварение и способствует избавлению от лишнего веса, тормозя всасывание жиров. Кроме того, красный острый перец может оказать благоприятный эффект при недугах сердечно-сосудистой системы, но и им злоупотреблять не стоит.