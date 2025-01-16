Рак, кисты и отмирание клеток: Врач рассказал, до какой температуры нельзя нагревать еду

16 января — День горячей и острой пищи. Как рассказал Life.ru гепатолог, кандидат медицинских наук, руководитель Гастроцентра Института пластической хирургии Сергей Вялов, такая еда может грозить ожогами, кистами и даже раком.

По его словам, блюдо, разогретое до 100 градусов, фактически вызывает ожог слизистой оболочки — в первую очередь в полости рта. Клетки там погибают так же, как если бы это был ожог на коже. Если такое происходит часто, то клетки начинают замещаться: однослойные превращаются в многослойные. Тогда у человека происходит изменение вкуса или его потеря, могут возникать опухоли и образования в полости рта или на языке, вплоть до кист.

Далее, когда мы глотаем горячую пищу, воздействие идёт на горло и пищевод.

В пищеводе начинает возникать воспаление. Если во рту оно фактически проходит само, то в пищеводе может сохраняться надолго. Это нарушает сокращение пищевода. У разных людей по-разному: у кого-то он начинает быстрее двигаться и быстрее перебрасывать пищу в желудок, а у кого-то, наоборот, медленнее. Это приводит к развитию так называемой рефлюксной болезни, когда уже из-за желудочной кислоты сам пищевод начинает повреждаться, и это в перспективе приводит к раку пищевода. Сергей Вялов Гепатолог, кандидат медицинских наук, руководитель Гастроцентра Института пластической хирургии

Вялов призвал не злоупотреблять горячей пищей, в том числе супами, чаем, кофе. А если вы «привыкли» пить кипяток и он вас больше не обжигает, то, скорее всего, горячими напитками вы уже «спалили» часть клеток в полости рта и пищеводе и чувствительность уменьшилась.