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26 января, 07:22

ЗОЖники дуреют с этой прикормки: Раскрыты польза и вред авокадо

Диетолог Соломатина: Авокадо полезно для сердца, нервов и иммунитета

Авокадо полезен для сердца, нервов и иммунитета. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Авокадо полезен для сердца, нервов и иммунитета. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Авокадо полезно для сердца, нервов и иммунитета, поэтому пользуется особой популярностью у ЗОЖников. По словам, диетолога Елены Соломатиной, фрукт считается альтернативой вредным жирам, потому что содержит омега-9 и омега-6 жирные кислоты. Они укрепляют организм, улучшают состояние кожи и ногтей, а также важны для профилактики атеросклероза.

Кроме того, авокадо богато витаминами и минералами, необходимыми для здоровья ЖКТ и нервной системы. А ещё оно содержит много магния, который нужен для построения костной ткани, поддержания мышц и нормализации работы сосудов. Особенно полезен фрукт для людей старше 50 лет, уверена эксперт.

«Из-за большого количества калия в составе оно снижает количество соли, которая задерживает жидкость в организме. А медь способствует выработке коллагена, который сохранит молодость кожи», — подчеркнула она в беседе с «Вечерней Москвой».

Тем не менее есть у авокадо и вредные свойства. В частности, оно содержит много калорий, а ещё может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, от фрукта придётся отказаться в период обострения хронических заболеваний ЖКТ, предупредили диетолог.

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Ранее диетолог объяснила, сколько раз в день нужно питаться. А ещё эксперт назвала напитки, уничтожающие клетки мозга. Кроме того, россиянам назвали причины тошноты и нежелания завтракать по утрам.

Борис Эльфанд
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