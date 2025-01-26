ЗОЖники дуреют с этой прикормки: Раскрыты польза и вред авокадо

Авокадо полезно для сердца, нервов и иммунитета, поэтому пользуется особой популярностью у ЗОЖников. По словам, диетолога Елены Соломатиной, фрукт считается альтернативой вредным жирам, потому что содержит омега-9 и омега-6 жирные кислоты. Они укрепляют организм, улучшают состояние кожи и ногтей, а также важны для профилактики атеросклероза.

Кроме того, авокадо богато витаминами и минералами, необходимыми для здоровья ЖКТ и нервной системы. А ещё оно содержит много магния, который нужен для построения костной ткани, поддержания мышц и нормализации работы сосудов. Особенно полезен фрукт для людей старше 50 лет, уверена эксперт.

«Из-за большого количества калия в составе оно снижает количество соли, которая задерживает жидкость в организме. А медь способствует выработке коллагена, который сохранит молодость кожи», — подчеркнула она в беседе с «Вечерней Москвой».