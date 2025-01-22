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22 января, 05:00

Серьёзные проблемы: Диетолог назвала причины тошноты и нежелания завтракать по утрам

Диетолог Мансурова: Утренняя тошнота может указывать на заболевания органов ЖКТ

Женщина без аппетита. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kleber Cordeiro

Женщина без аппетита. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kleber Cordeiro

Утренняя тошнота может сопровождаться слабостью, потоотделением, снижением артериального давления и ощущением холода в конечностях. Диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life.ru отметила, что если тошнота возникает лишь изредка, причиной может быть тяжёлая или жирная пища, употреблённая на ужин, либо переедание.

В этом случае симптом появляется из-за ночного заброса желчи в пищевод (гастроэзофагеальный рефлюкс). Эксперт рекомендует изменить рацион, питаться небольшими порциями, отдавая предпочтение отварным продуктам. Чтобы уменьшить тошноту, можно приготовить напиток из корня имбиря, мяты и лимона, добавив их в стакан кипятка и дав настояться 15 минут (при отсутствии аллергии).

Если же тошнота по утрам носит продолжительный характер, то это может указывать на серьёзные проблемы в организме. Продолжительная утренняя тошнота может указывать на беременность, возможную гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь или разные заболевания органов ЖКТ, которые могут быть связаны с патологиями таким систем, как пищеварительная, нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая и репродуктивная.

Ирина Мансурова

Диетолог

Если же тошнота по утрам носит продолжительный характер, то это может указывать на серьёзные проблемы в организме. Продолжительная утренняя тошнота может указывать на беременность, возможную гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь или разные заболевания органов ЖКТ, которые могут быть связаны с патологиями таким систем, как пищеварительная, нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая и репродуктивная.
Если же тошнота по утрам носит продолжительный характер, то это может указывать на серьёзные проблемы в организме. Продолжительная утренняя тошнота может указывать на беременность, возможную гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь или разные заболевания органов ЖКТ, которые могут быть связаны с патологиями таким систем, как пищеварительная, нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая и репродуктивная.

Также тошнота может быть побочным эффектом от медикаментов, например, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, кверцетина или препаратов железа.

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Ранее Life.ru рассказывал, что отвращение к молоку оказалось симптомом опасной болезни. По словам ревматолога, подобное расстройство может вызывать хроническая форма молочно-щелочного синдрома под названием синдром Бернетта.

Ирина Мансурова
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