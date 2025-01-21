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21 января, 12:26

Отвращение к молоку внезапно оказалось симптомом опасной болезни

Врач Жиляев: Отвращение к молоку может указывать на синдром Бернетта

Отвращение к молоку может быть симптомом опасной болезни. Об этом заявил врач высшей категории, профессор, ревматолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Евгений Жиляев.

По словам доктора, подобное расстройство может вызывать хроническая форма молочно-щелочного синдрома под названием синдром Бернетта. Он возникает в результате излишнего употребления солей кальция или молочных продуктов в сочетании со всасывающимися щелочами. Кроме отвращения к молоку у пациента может быть тошнота, рвота, потеря аппетита, головная боль, апатия и спутанность сознания. Среди прочих симптомов мышечные боли, психоз, тремор и кожный зуд.

«В современном мире случаи молочно-щелочного синдрома регистрируются преимущественно вследствие чрезмерного неконтролируемого употребления карбоната кальция (более 4 г в сутки). Особенностью формы Бернетта является распространённая внекостная кальцификация», — рассказал врач в беседе с «Газетой.ru».

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Синдром Бернетта может быть опасен для жизни, поскольку вызывает повышенное содержание кальция в крови, а также повреждение почек. Последнее можно лишь частично вылечить при помощи временной или постоянной терапии.

Ранее Life.ru писал, что отвращение к мясу может быть симптомом злокачественной опухоли и говорить о раке желудка. Причём этот признак указывает уже на запущенную стадию болезни. Нежелание есть мясо встречается и при ряде проблем с печенью, а также при сильных стрессах и клинической депрессии.

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freepik

Алёна Зиновьева
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