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29 мая, 03:55

Названы неожиданные причины непрекращающейся тошноты

Врач Федосьина: Тошнота может свидетельствовать об опухоли мозга

Тошнота может свидетельствовать о патологиях желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, проблемах эндокринологии или интоксикации организма, предупредила "Газету.ru" гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

"Тошнота может быть также обусловлена различными патологиями центральной нервной системы: это черепно-мозговая травма, инсульт, гипертонический криз, воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит), опухоли головного мозга или его оболочек. Кстати, сюда же относится тошнота при укачивании. Она связана с нарушением работы вестибулярного аппарата", пояснила Федосьина.

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Виной тошноте могут быть воспалительные заболевания кишечника, включая острые и вирусные инфекции, гастрит, аппендицит, панкреатит, холецистит, опухоли желудка и кишечника, а также непроходимость последнего. Причина также может быть в интоксикации организма, недостаточности функции почек, онкозаболевании, приёме определённых лекарств: антибиотиков, салицилатов, цитостатиков и так далее. Есть и более "безобидные" причины: токсикоз при беременности, переедание, стресс, физнагрузка после трапезы.

Если игнорировать тошноту, невыявленное заболевание начнёт прогрессировать, поэтому лучше обратиться к врачу, советует эксперт.

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Ранее врач-эндокринолог рассказала, как опасный препарат метронидазол, который был обнаружен в продукции бразильской мясоперерабатывающей компании União Casings, мог там оказаться. В случаях с выявленными колбасными изделиями препарат был найден в оболочке, которая обычно не употребляется в пищу.

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Freepik / Stockking

Анатолий Симоненко
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