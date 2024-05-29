Названы неожиданные причины непрекращающейся тошноты

Тошнота может свидетельствовать о патологиях желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, проблемах эндокринологии или интоксикации организма, предупредила "Газету.ru" гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

"Тошнота может быть также обусловлена различными патологиями центральной нервной системы: это черепно-мозговая травма, инсульт, гипертонический криз, воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит), опухоли головного мозга или его оболочек. Кстати, сюда же относится тошнота при укачивании. Она связана с нарушением работы вестибулярного аппарата", — пояснила Федосьина.

Виной тошноте могут быть воспалительные заболевания кишечника, включая острые и вирусные инфекции, гастрит, аппендицит, панкреатит, холецистит, опухоли желудка и кишечника, а также непроходимость последнего. Причина также может быть в интоксикации организма, недостаточности функции почек, онкозаболевании, приёме определённых лекарств: антибиотиков, салицилатов, цитостатиков и так далее. Есть и более "безобидные" причины: токсикоз при беременности, переедание, стресс, физнагрузка после трапезы.

Если игнорировать тошноту, невыявленное заболевание начнёт прогрессировать, поэтому лучше обратиться к врачу, советует эксперт.