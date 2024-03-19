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19 марта, 08:12

Судороги, тошнота и тёмная моча: На прилавки могли попасть сосиски с опасными побочными эффектами

Россельхознадзор ищет на прилавках опасные сосиски с превышением метронидазола

В продукции мясоперерабатывающей компании из Бразилии União Casings, которую она поставляет крупнейшим отечественным брендам сосисок и колбас, обнаружили превышение уровня метронидазола. Избыток этого опасного препарата может привести к судорогам, тошноте и потере сознания. Бонусом идут металлический привкус во рту и тёмная моча, передаёт Mash.

Сильнодействующий компонент обнаружен в натуральной говяжьей кишечной оболочке, которую União Casings поставляет целому ряду российских производителей. По данным телеграм-канала, у бразильской компании отовариваются "Мясницкий ряд", "Царицыно", "Рублёвский", "Агромир" и многие другие российские изготовители колбас и сосисок.

Ситуация находится под контролем Россельхознадзора. Ведомство ввело усиленный лабораторный контроль за продукцией компании.

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Ранее сообщалось, что вирус африканской чумы свиней был найден в колбасе и сосисках в магазинах Югры. Из-за этой проблемы возможны рост цен на продукцию и её дефицит.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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