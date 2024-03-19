Судороги, тошнота и тёмная моча: На прилавки могли попасть сосиски с опасными побочными эффектами

В продукции мясоперерабатывающей компании из Бразилии União Casings, которую она поставляет крупнейшим отечественным брендам сосисок и колбас, обнаружили превышение уровня метронидазола. Избыток этого опасного препарата может привести к судорогам, тошноте и потере сознания. Бонусом идут металлический привкус во рту и тёмная моча, передаёт Mash.