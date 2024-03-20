Врач рассказала, как случайно не купить сосиски с опасным метронидазолом

Россельхознадзор обнаружил в продукции бразильской мясоперерабатывающей компании União Casings опасный препарат метронидазол. Сильнодействующий компонент выявили в говяжьей кишечной оболочке, поставляемой целому ряду российских производителей. Данное вещество может вызывать много неприятных последствий. Врач-эндокринолог Наталья Петрова объяснила, как оно могло оказаться в пищевой продукции.

"Метронидазол — это антибактериальный и противопротозойный препарат. Антибиотик с достаточно широким спектром действия, который в том числе влияет и на простейшие организмы. В ветеринарии он широко используется для лечения скота, и он может попадать в мясные изделия при условии, что между лечением и забоем был небольшой промежуток времени. То есть в данном случае не было соблюдено правило выдержки скота после проведённого лечения", — пояснила специалист в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, если говорить про случаи с выявленными колбасными изделиями, то препарат нашли в оболочке, которая обычно не употребляется в пищу. Насколько это опасно, никто однозначно ответить не сможет, так как нет информации о том количестве, которое было выявлено в продукции. Но вероятность того, что были большие концентрации в этих оболочках, низкая.

Эндокринолог рекомендует потреблять мясо от известных производителей или домашнее фермерское, чтобы быть точно уверенным в том, что животное не кормили антибиотиками перед тем, как зарезали.