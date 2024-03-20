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20 марта, 18:27

Врач рассказала, как случайно не купить сосиски с опасным метронидазолом

Эндокринолог Петрова: Найденный в сосисках метронидазол может вызывать тошноту

Россельхознадзор обнаружил в колбасной продукции опасный препарат метронидазол. Обложка © Freepik / jcomp

Россельхознадзор обнаружил в колбасной продукции опасный препарат метронидазол. Обложка © Freepik / jcomp

Россельхознадзор обнаружил в продукции бразильской мясоперерабатывающей компании União Casings опасный препарат метронидазол. Сильнодействующий компонент выявили в говяжьей кишечной оболочке, поставляемой целому ряду российских производителей. Данное вещество может вызывать много неприятных последствий. Врач-эндокринолог Наталья Петрова объяснила, как оно могло оказаться в пищевой продукции.

"Метронидазол — это антибактериальный и противопротозойный препарат. Антибиотик с достаточно широким спектром действия, который в том числе влияет и на простейшие организмы. В ветеринарии он широко используется для лечения скота, и он может попадать в мясные изделия при условии, что между лечением и забоем был небольшой промежуток времени. То есть в данном случае не было соблюдено правило выдержки скота после проведённого лечения", — пояснила специалист в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, если говорить про случаи с выявленными колбасными изделиями, то препарат нашли в оболочке, которая обычно не употребляется в пищу. Насколько это опасно, никто однозначно ответить не сможет, так как нет информации о том количестве, которое было выявлено в продукции. Но вероятность того, что были большие концентрации в этих оболочках, низкая.

Эндокринолог рекомендует потреблять мясо от известных производителей или домашнее фермерское, чтобы быть точно уверенным в том, что животное не кормили антибиотиками перед тем, как зарезали.

Россиянам назвали безопасную дозу "метронидазольных" сосисок, которые нашли на прилавках
Россиянам назвали безопасную дозу "метронидазольных" сосисок, которые нашли на прилавках

Напомним, ранее СМИ узнали, что в продукции мясоперерабатывающей компании из Бразилии União Casings, которую она поставляет крупнейшим российским брендам сосисок и колбас, обнаружили превышение уровня метронидазола. Избыток этого опасного препарата может привести к судорогам, тошноте и потере сознания. Бонусом идут металлический привкус во рту и тёмная моча.

Евгения Мосс
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