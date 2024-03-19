Россиянам назвали безопасную дозу "метронидазольных" сосисок, которые нашли на прилавках Эксперт Пронина: Метронидазол в сосисках призван избежать размножения бактерий 19 марта, 10:46 Метронидазол в сосисках призван избежать размножения бактерий. Обложка © Unsplash

Новость о том, что на российских прилавках нашли сосиски с превышением уровня метронидазола, всколыхнула любителей колбасных изделий. Но что же такое этот метронидазол, а также сколько сосисок можно съесть в день без вреда для здоровья? На эти вопросы в беседе с Life.ru ответила и.о. заведующего кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Пронина.

Метронидазол — антибиотик, убивающий анаэробную микрофлору, в том числе Clostridium botulinum, которая вызывает ботулизм. В колбасы и сосиски его могут добавлять, чтобы препятствовать размножению опасных бактерий, а также от трихомонад, амёб и лямблий. Ирина Пронина И.о. заведующего кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Пронина также назвала безопасное количество "метронидазольных" сосисок, которое можно съедать в день. При нормальной концентрации метронидазола эта "доза" не должна превышать трёх штук.

Но в целом использовать этот антибиотик в пищевой промышленности нежелательно, чтобы он не потерял актуальности для медицины, добавила эксперт.

Напомним, ранее СМИ узнали, что в продукции мясоперерабатывающей компании из Бразилии União Casings, которую она поставляет крупнейшим российским брендам сосисок и колбас, обнаружили превышение уровня метронидазола. Избыток этого опасного препарата может привести к судорогам, тошноте и потере сознания. Бонусом идут металлический привкус во рту и тёмная моча.

Авторы Андрей Горяничев