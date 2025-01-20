Может болеть голова: Россиянам назвали самые вредные и полезные сорта сыра

В некоторых сырах содержится много вещества тирамина, из-за которого повышается давление, страдает нервная система и болит голова. Особенно опасны для людей с чувствительным пищеварением сорта пармезан, чеддер, горгонзол и камамбер, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Тем не менее сыр, день которого отмечается 20 января, считается довольно полезным продуктом, хотя и высококалорийным. Особенно не стоит налегать на пармезан, в 100 граммах которого содержится порядка 430 ккал. Иная ситуация с моцареллой (280 ккал), адыгейским (около 240 ккал) и рикоттой (до 170 ккал).

Также следует помнить, что сыры задерживают жидкость в организме и провоцируют отёки из-за высокого уровня соли. А это вредно, в частности, для сердца. Кроме того, людям со сниженным иммунитетом, детям и беременным стоит отказаться от сыра с плесенью.

«Беременным женщинам нельзя употреблять в пищу сыры с плесенью. Они могут содержать бактерию Listeria monocyotogenes — возбудителя листериоза, тяжёлой кишечной инфекции, которая повышает риск выкидыша и нарушений внутриутробного развития плода», — подчеркнула собеседница RT.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов призвал ограничить потребление сыра до 30–50 граммов в день, чтобы не нанести вред организму. В беседе с РИАМО он подчеркнул, что данного количества хватит для получения полезных микроэлементов, содержащихся в продукте.