Не доказано наукой: Эндокринолог развеяла мифы о популярных диетах
Эндокринолог Кадырлеева заявила о бесполезности интервального голодания
Популярное среди россиян интервальное голодание не поможет похудеть, уверена эндокринолог и диетолог Мария Кадырлеева. Она подчеркнула в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что польза диеты не доказана наукой.
«Интервальное голодание вам не советую, потому что такой формат питания не имеет под собой какой-то научной основы. Мы должны помнить, что главное, не когда мы едим, а что мы едим и сколько, чтобы снижать вес и быть здоровым», — отметила эксперт.
Ещё одним мифом является утверждение о необходимости питаться исключительно белками. Данная диета не просто бесполезна, но ещё и вредна для организма, который может усвоить лишь 120 граммов белка за сутки. Тем не менее, отдавать предпочтение лучше постному мясу, отказавшись от слишком жирного.
К слову, красное мясо необходимо есть не чаще двух раз в неделю, поэтому эксперт призвала не увлекаться кето-диетой, основу которой составляют жиры. Польза монодиет, по её словам, тоже преувеличена, тем более, не стоит заменять фрукты на соки.
«Важно понимать, что любая монодиета не рациональна. Потому что ежедневно человек должен получать и белки, и жиры, и углеводы. Что касается конкретно соков, важно понимать, что мы ценим цельный фрукт за то, что там содержится большое количество витаминов, клетчатки и различных микроэлементов», — добавила эндокринолог.
Ранее диетолог перечислила полезные и вредные свойства острой пищи. Также россиянам объяснили, сколько раз в день нужно питаться. Кроме того, эксперт указала на опасность быстрой диеты «Шесть лепестков».
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