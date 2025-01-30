Не доказано наукой: Эндокринолог развеяла мифы о популярных диетах

Популярное среди россиян интервальное голодание не поможет похудеть, уверена эндокринолог и диетолог Мария Кадырлеева. Она подчеркнула в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что польза диеты не доказана наукой.

«Интервальное голодание вам не советую, потому что такой формат питания не имеет под собой какой-то научной основы. Мы должны помнить, что главное, не когда мы едим, а что мы едим и сколько, чтобы снижать вес и быть здоровым», — отметила эксперт.

Ещё одним мифом является утверждение о необходимости питаться исключительно белками. Данная диета не просто бесполезна, но ещё и вредна для организма, который может усвоить лишь 120 граммов белка за сутки. Тем не менее, отдавать предпочтение лучше постному мясу, отказавшись от слишком жирного.

К слову, красное мясо необходимо есть не чаще двух раз в неделю, поэтому эксперт призвала не увлекаться кето-диетой, основу которой составляют жиры. Польза монодиет, по её словам, тоже преувеличена, тем более, не стоит заменять фрукты на соки.