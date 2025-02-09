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9 февраля, 05:07

Вплоть до летального исхода: Диетолог раскрыла опасность переизбытка клетчатки в организме

Гастроэнтеролог Бережная: Избыток клетчатки может вызвать фитобезоары

Любителей хурмы, яблок или свежего хлеба предупредили, что переизбыток клетчатки может привести к образованию фитобезоара — опасного комка в желудке или кишечнике, который способен вызвать тяжёлые последствия. Об этом заявила кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik.

Фитобезоар формируется из-за чрезмерного употребления вязких продуктов, таких как фрукты, сдоба или свежий хлеб. Организм просто не справляется с таким количеством клетчатки. Удалить такой комок можно только хирургическим путём, и промедление может стоить жизни, предупреждает специалист.

«Всегда надо видеть, что ты ешь, и думать. Люди, у которых есть хронические заболевания ЖКТ, абсолютно чётко знают, если они что-то съедят, что им не подходит, у них будет проблема, будет болеть», — отметила Бережная.

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Ранее был назван топ-3 продуктов с наиболее высоким содержанием клетчатки. Лидерство среди них отдано пшеничным отрубям. Специалист посоветовала заливать их кипятком или кефиром, добавлять в каши, тесто для блинов и хлеба.

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freepik / benzoix

Артём Гапоненко
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