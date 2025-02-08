Врач назвала топ-3 продукта с наиболее высоким содержанием клетчатки

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала три продукта с наиболее высоким содержанием клетчатки. Если есть их на регулярной основе, то можно не только снизить вес, но и забыть о запорах, поскольку клетчатка активизирует работу кишечника, а также поддерживать уровень сахара в крови в норме.

Лидерство среди продуктов, богатых клетчаткой, медик отдала пшеничным отрубям. Сухорукова посоветовала заливать их кипятком или кефиром, добавлять в каши, тесто для блинов и хлеба.

«Если вы впервые пробуете этот продукт, то лучше начинать с чайной ложки отрубей в день, постепенно увеличивая ежедневную норму до трёх столовых ложек, это примерно 5 г клетчатки», — рассказала врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

На втором месте оказалась фасоль. Больше всего клетчатки в чёрной и лимской фасоли. Перед приготовлением этот продукт сначала лучше замочить на несколько часов. В топ-3 попала и гречка. Чтобы клетчатка в организме набухла до нужных размеров, необходимо за полчаса до еды выпить стакан воды или травяного чая, посоветовала Сухорукова.