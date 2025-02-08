Врач назвала топ-3 продукта с наиболее высоким содержанием клетчатки
Врач Сухорукова: Пшеничные отруби являются рекордсменом по содержанию клетчатки
Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала три продукта с наиболее высоким содержанием клетчатки. Если есть их на регулярной основе, то можно не только снизить вес, но и забыть о запорах, поскольку клетчатка активизирует работу кишечника, а также поддерживать уровень сахара в крови в норме.
Лидерство среди продуктов, богатых клетчаткой, медик отдала пшеничным отрубям. Сухорукова посоветовала заливать их кипятком или кефиром, добавлять в каши, тесто для блинов и хлеба.
«Если вы впервые пробуете этот продукт, то лучше начинать с чайной ложки отрубей в день, постепенно увеличивая ежедневную норму до трёх столовых ложек, это примерно 5 г клетчатки», — рассказала врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
На втором месте оказалась фасоль. Больше всего клетчатки в чёрной и лимской фасоли. Перед приготовлением этот продукт сначала лучше замочить на несколько часов. В топ-3 попала и гречка. Чтобы клетчатка в организме набухла до нужных размеров, необходимо за полчаса до еды выпить стакан воды или травяного чая, посоветовала Сухорукова.
Ранее Life.ru писал, что клетчатка важна также для психического здоровья. Она является «кормом» для полезной микрофлоры, которые помогают поддерживать иммунную систему. Обеспечив нормальную работу ЖКТ, человек будет чувствовать себя комфортно, а значит меньше нервничать и переживать.