С уколами, но без «Оземпика»: Раскрыт секрет похудения звезды Comedy Woman на 17 кг

Бывшая участница Comedy Woman Надежда Ангарская несколько лет назад удивила поклонников неожиданным преображением. После закрытия юмористического шоу в 2019 году артистка, которая всегда славилась выдающимися формами, похудела на 17 кг.

Как рассказала сама Ангарская в интервью Леди Mail, в первую очередь она решила сбросить лишний вес по состоянию здоровья. У неё начало подниматься давление, она опасалась сахарного диабета и онкологии. Знаменитость не стала заниматься самолечением и обратилась за консультацией к врачу-эндокринологу. Специалист назначил знаменитости анализы, измерил её объёмы и подобрал наиболее подходящую диету, исходя из результатов обследования.

«Любая диета — это снижение калорийности, но у меня была вообще безуглеводная диета и медикаментозное лечение», — поделилась деталями юмористка.

Артистка не отрицает, что одной диетой не обошлось. Контролировать аппетит ей помогали рекомендованные врачами БАДы, витамины и уколы для снижения веса.