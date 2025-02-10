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10 февраля, 10:09

С уколами, но без «Оземпика»: Раскрыт секрет похудения звезды Comedy Woman на 17 кг

Надежда Ангарская: Сидела на безуглеводной диете и делала уколы, чтобы похудеть

Надежда Ангарская до и после похудения. Обложка © VK / nadezhdaangaa

Надежда Ангарская до и после похудения. Обложка © VK / nadezhdaangaa

Бывшая участница Comedy Woman Надежда Ангарская несколько лет назад удивила поклонников неожиданным преображением. После закрытия юмористического шоу в 2019 году артистка, которая всегда славилась выдающимися формами, похудела на 17 кг.

Как рассказала сама Ангарская в интервью Леди Mail, в первую очередь она решила сбросить лишний вес по состоянию здоровья. У неё начало подниматься давление, она опасалась сахарного диабета и онкологии. Знаменитость не стала заниматься самолечением и обратилась за консультацией к врачу-эндокринологу. Специалист назначил знаменитости анализы, измерил её объёмы и подобрал наиболее подходящую диету, исходя из результатов обследования.

«Любая диета — это снижение калорийности, но у меня была вообще безуглеводная диета и медикаментозное лечение», — поделилась деталями юмористка.

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Артистка не отрицает, что одной диетой не обошлось. Контролировать аппетит ей помогали рекомендованные врачами БАДы, витамины и уколы для снижения веса.

Ранее Life.ru рассказывал о похудении Анны Семенович, которая, как и Ангарская, не против использовать «помощников», чтобы сбросить вес. Артистка последовала новомодному тренду на снижение веса среди российских и зарубежных звёзд и лишилась почти 7 кг благодаря «русскому Оземпику». Однако следует помнить, что при таком способе вес с большой вероятностью вернётся снова. Кроме того, препарат негативно влияет на здоровье. В числе побочных действий тошнота, рвота, вздутие живота, обезвоживание, воспаление поджелудочной, выпадение волос, почечная недостаточность и кишечная непроходимость.

Алёна Зиновьева
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