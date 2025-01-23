Облысение, рвота и ожирение: Семенович описали будущее с кучей болячек из-за «Оземпика»

Анна Семенович в последнее время сильно похудела. Ещё летом певица признавалась, что смогла сбросить 6,5 кг за три месяца благодаря «русскому Оземпику». И на этом артистка решила не останавливаться. Однако долго радоваться стройной фигуре звезда не сможет: как только она перестанет принимать препарат, вес с большой вероятностью вернётся снова. Об этом заявила врач-терапевт Яна Шмелёва.

По словам медика, принимать «Озимпик», как и любой другой препарат, можно только по назначению врача. Худеющие с помощью этого лекарства люди могут столкнуться с рядом побочных действий. В их числе тошнота, рвота, вздутие живота, обезвоживание, воспаление поджелудочной, выпадение волос, почечная недостаточность и кишечная непроходимость.

«Большой минус заключается в том, что после отмены препарата вес возвращается и порой даже в больших объёмах. Для здорового человека приём препарата может иметь отрицательные последствия в будущем, которые проявятся не сразу», — добавила Шмелёва в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».