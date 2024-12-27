«Не советую»: Дана Борисова рассказала о побочках «Оземпика»
Телеведущая Дана Борисова: Больше не хочу быть жертвой «оземпиковой худобы»
Дана Борисова после экстремального похудения на препарате. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official
В своих социальных сетях телеведущая, журналистка и актриса Дана Борисова рассказала о побочных эффектах «Оземпика», с помощью которого она похудела на 9 килограммов. По её словам, после двух месяцев экстремального похудения на препарате для диабетиков она столкнулась с измождённым лицом, которое восстанавливала у косметологов весь год, и прочими «прелестями».
«Не советую принимать препарат», — написала Дана.
Дана похвасталась своей нынешней формой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official
Телеведущая опубликовала фото, которое было сделано ровно год назад, когда она худела с помощью «Оземпика», и показала, в какой форме находится сейчас. Борисова призналась, что обожает свои нынешние формы.
Ранее актёра Сергея Бурунова заподозрили в похудении с помощью препарата «Оземпик». Весной 2024 года ему исполнилось 47 лет, и к осени он сбросил 15 килограммов. Однако Бурунов развеял слухи, признавшись, что главным фактором в его трансформации стала несчастная любовь. Ему приписывают роман с бизнесвумен из Перми Екатериной Леви, пару заметили на светском мероприятии. На фотографиях с праздника видно, как Сергей нежно обнимает девушку, демонстрируя, что их отношения пережили трудности и вновь обрели гармонию.