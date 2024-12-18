В Европе проверят «Оземпик» из-за возможных страшных побочек
Европейское агентство лекарственных средств проверит Ozempic из-за побочек
Используемый многими для похудения препарат от диабета Ozempic, который производит датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, проверит Европейское агентство лекарственных средств. Причина — потенциальная связь с развитием серьёзных заболеваний глаз.
По информации агентства Reuters, специалисты изучат два недавних исследования датских учёных. При этом информации может быть недостаточно для того, чтобы сделать окончательный вывод о связи между лекарством и глазным заболеванием. Однако уточняется, что два новых исследования могут содержать «важную информацию» по этому вопросу.
Напомним, что ранее исследователи из Университета Южной Дании заявили, что «Оземпик» может быть очень связан с развитием серьёзных заболеваний глаз. Например, те у кого есть диабет II типа могут подхватить болезнь НПИОН, при котором внезапно прекращается кровоснабжение зрительного нерва. Это как раз и может привести к проблемам со зрением.
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