Кабмин РФ разрешил «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика»
Российское правительство дало разрешение компании «ПСК Фарма» на производство аналога препарата «Оземпик», который выпускается датской компанией Novo Nordisk. Соответствующее решение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса РФ в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО «ПСК Фарма» использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащими компании «Ново Нордиск А/С», по 31 декабря 2025 г. включительно без согласия компании «Ново Нордиск А/C», — говорится в документе.
Препарат «Оземпик» часто используется не по своему прямому назначению, а для похудения. В России он пользовался популярностью, однако его официальные поставки в страну были прекращены. На его место пришли аналоги. Ранее Life.ru сообщал о возможных последствиях такого радикального похудения на лекарствах. Специалисты предупреждают, что аналоги «Оземпика» следует применять только под тщательным медицинским наблюдением, чтобы избежать побочных эффектов.
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