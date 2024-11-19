Кабмин РФ разрешил «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика»

«В соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса РФ в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО «ПСК Фарма» использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащими компании «Ново Нордиск А/С», по 31 декабря 2025 г. включительно без согласия компании «Ново Нордиск А/C», — говорится в документе.

Препарат «Оземпик» часто используется не по своему прямому назначению, а для похудения. В России он пользовался популярностью, однако его официальные поставки в страну были прекращены. На его место пришли аналоги. Ранее Life.ru сообщал о возможных последствиях такого радикального похудения на лекарствах. Специалисты предупреждают, что аналоги «Оземпика» следует применять только под тщательным медицинским наблюдением, чтобы избежать побочных эффектов.