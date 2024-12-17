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Регион
17 декабря, 11:47

Вплоть до слепоты: Опасные побочки нашли у известного препарата для диабетиков

IJRV: «Оземпик» может привести к повреждению зрительного нерва и слепоте

Исследователи Университета Южной Дании обнаружили потенциальную связь между приёмом препарата от диабета

«Оземпик» и развитием серьёзных заболеваний глаз. В связи с этим они призвали экспертов пересмотреть возможные риски, связанные с использованием данного лекарства, сообщает журнал International Journal of Retina and Vitreous (IJRV).

Специалисты обратили внимание, что у людей, страдающих диабетом II типа, возрастает риск развития болезни НПИОН (неартериальная передняя ишемическая оптическая нейропатия), при котором внезапно прекращается кровоснабжение зрительного нерва. Это может привести к потере зрения и другим серьёзным проблемам со зрением.

«Раньше мы наблюдали от 60 до 70 случаев заболевания НПИОН в год, но теперь это до 150», — прокомментировал профессор глазных заболеваний Якоб Грауслунд.

Всего было проведено два исследования, в котором врачам удалось провести обследование 424 152 датчанина с диабетом II типа. Из них 106 454 получали лечение «Оземпик», а 317 698 — другими препаратами. Согласно результатам, у лечившихся при помощи «Оземпик» в два раза чаще развивался НПИОН, чем у добровольцев из второй группы.

Кабмин РФ разрешил «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика»
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Препарат «Оземпик» часто используется не по своему прямому назначению, а для похудения. В России он пользовался популярностью, однако его официальные поставки в страну были прекращены. Ранее Life.ru сообщал о возможных последствиях похудения на лекарствах.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Мария Любицкая
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