День Луки Елладского: Какую одежду нельзя носить 20 февраля, иначе проведёте год в нищете

В православной традиции 20 февраля чтят память Луки Елладского. Это греческий монах-отшельник, живший в IX–X веках нашей эры. Он появился на свет в древнегреческом месте силы: в городе Дельфы, на родине Дельфийского оракула. В 946 году преподобный решил отдалиться от мира на горе Геликон, позже к нему присоединились другие праведники, вместе они построили монастырь. Рассказываем, что за праздник отмечается в честь этого удивительного святого и какая одежда гневит Луку.

Какой церковный и народный праздник 20 февраля

20 февраля — День памяти православного святого Луки Елладского. Фото © Wikipedia

20 февраля принято отмечать День памяти православного святого Луки Елладского. Этот день в народе также называют «Лука, Могущница, Феня – спасовы коренья». Название «Могущница» произошло от лекарственного растения, которое произрастает в славянских регионах. Это лапчатка с крестообразными цветами и листьями. Наши предки верили, что именно 20 февраля она приобретает особую целительную силу.

Какую одежду нельзя носить 20 февраля и чем это чревато

Одежду этого цвета нельзя носить на 20 февраля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В день 20 февраля нельзя носить зелёную одежду. Считается, что этот цвет нежелателен на праздник: если Лука заметит хотя бы одного члена семьи в зелёном, вы навлечёте беду не только на себя, но и на всю свою семью. Расплачиваться за культ святого Патрика придётся целый год: после проявления неуважения к этому дню многие заболевали, теряли имущество, разоряли хозяйство и всем родом оказывались за чертой бедности. А если на Луку вы встречали незамужнюю девушку с зелёным платком на голове, то преподобный распоряжался так, что бедняжка не могла выйти замуж до следующего нового года.

Почему Лука Елладский так не любит зелёный цвет? У нас есть версия. Дело в том, что спустя где-то 300 лет после смерти преподобного его монастырь разграбили войска Ахейского княжества, одного из множества королевств крестоносцев, которые основали католики после Крестовых походов. Главой княжества тогда был Жоффруа Виллардуэн, чей личный герб включал в себя жёлтый и синий цвета, что при смешении дают зелёный. Таким образом, одеваться в цвет, который ассоциируется с человеком, осквернившим дело всей жизни святого, 20 февраля недопустимо.

История и суть праздника Луки Елладского

Луку Елладского стали почитать сразу после смерти, ибо его мощи замироточили. Фото © azbyka

Лука Елладский — православный святой-отшельник. Он происходил из бедной греческой семьи в городе Дельфы, а потом принял монашеский постриг и посвятил всю свою жизнь Церкви. В 946 году преподобный удалился в отшельничество на гору Геликон, потом к нему присоединились другие монахи, и вскоре на этом месте воздвигли монастырь Осиос Лукас.

Почитание Луки Елладского началось почти сразу же после его смерти. Мощи преподобного сразу начали мироточить, и братья поспешили закончить начатое Лукой строительство церкви Святой Варвары (ныне это церковь Пресвятой Богородицы). В 1011 году рядом с храмом Варвары построили большой храм в виде креста в честь самого преподобного. Именно отсюда мощи святого увёз в Рим Жоффруа. В 1986 году все реликвии были возвращены на их законное место. Кстати, понятно, почему праздник называется ещё и Могущницей: это растение производит цветы и листья в форме креста, особенно важного для Луки Елладского.

Приметы на Луку Елладского 20 февраля

На Луку Елладского есть несколько погодных примет — например, синие облака — к тёплому лету. Фото © Freepik / rawpixel.com

У наших предков сложилось несколько погодных примет на День Луки Елладского. Если на Могущницу в полдень дует ветер (неважно, с какого направления) — вырастет приличный урожай яровых, то есть в изобилии прорастут пшеница, рожь, ячмень и овёс. Если на Луку солнце заходит так, что меняет свой цвет на красный, то в ближайшее время стоит ждать колючих морозов, а лето будет холодным. На небе в день Фени синие облака — хороший знак. Значит, скоро потепление. Если с севера на Могущницу дует тёплый ветер и вообще с этой стороны света идёт тепло, тоже хорошая примета: лето будет тёплым, даже жарким.

Что можно и нельзя делать на Луку Елладского 20 февраля

На Луку Елладского нельзя ссориться и пить чай. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Итак, с одеждой мы разобрались, но это не единственный запрет на Луку Елладского. Расскажем, что ещё не любит древний греческий преподобный. Вот что нельзя делать 20 февраля: Ругаться и ссориться.

Совершать плохие поступки.

Обижать кого-то, злословить и проявлять агрессию.

Пить чай — это строго запрещено.

Устраивать вечеринки.

По поверьям наших предков, на Могущницу нужно было сделать несколько полезных дел, которые могли порадовать живых и помянуть мёртвых. На Луку Елладского наши предки за столетия придумали очень интересные обычаи, о которых мы сейчас расскажем. Вот что можно делать на Луку: Готовить пироги с укропом и зеленью.

Заваривать отвар из могущницы. Она приобретает сегодня силу Креста.

Приносить пироги на места захоронения.

Угощать бедных и бездомных — от такого обеда вы весь год будете защищены от болезней.