Экс-спецназовец в инвалидном кресле стал крутым мастером маникюра. Читайте его историю на Life.ru После тяжёлой аварии Валентин не просто нашёл силы жить дальше, но и освоил непривычную для мужчин профессию. История о мужестве, настойчивости и неожиданном повороте судьбы. 19 февраля, 12:12 Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Личный архив Валентина

Валентин — обычный парень из белорусской деревни, мечтавший служить в спецназе и работать в колхозе, после страшной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Несмотря на трагедию, он не сдался и нашёл новый путь: теперь Валентин профессиональный мастер маникюра. Как он справился с трагедией, освоил новую профессию и стал вдохновением для тысяч людей — в материале Life.ru.

Детство и авария, изменившая жизнь

После аварии: 3 месяца / 3 года / сейчас. Фото © Личный архив Валентина

Валентин родился в Брестской области, в деревне Ольманы. С детства его жизнь была связана с землёй, он работал с отцом в поле и мечтал продолжить его путь. После школы поступил в сельскохозяйственный лицей, получил профессии тракториста, водителя грузовика и сварщика. Как только Валентин окончил учёбу, вернулся работать в родной колхоз.

Но мечты были не только о сельском хозяйстве: он стремился в армию, хотел служить в элитных войсках. Подготовка к службе стала неотъемлемой частью его жизни: Валентин занимался спортом, закалял тело и характер. Когда пришло время отдавать долг Родине, он попал в спецназ — именно туда, куда мечтал. Полтора года службы пролетели быстро, и, хотя ему предлагали остаться, он вернулся домой, ведь душа тянулась к родной земле.

Однако 1 сентября 2019 года жизнь Валентина разделилась на «до» и «после». Он поехал с другом в Минск: нужно было купить костюм на свадьбы его сестёр. По пути на дорогу выбежал лось. Всё произошло за секунду: удар, тьма, боль… «Я понял, что ничего не чувствую, и сразу потерял сознание. Очнулся уже в реанимации», — рассказывает герой Life.ru.

Перелом шейного отдела позвоночника, компрессионное сдавливание, травма спинного мозга — слова, которые перевернули его реальность. Больше он не мог двигаться. Брат Валентина бросил работу, чтобы ухаживать за ним. Два месяца в больнице, первая реабилитация... Парень не мог даже сидеть — терял сознание из-за падения давления. Но стоило Валентину впервые за долгое время выйти на улицу, он ощутил счастье. Оно было простым: солнце, воздух, жизнь.

С каждым днём наш герой боролся за самостоятельность. Открыл сбор, чтобы пройти реабилитацию в Москве. Его увезли туда на машине, а обратно Валентин уже ехал сам — в специализированном вагоне с подъёмником. Маленькая, но победа!

Новый путь: как маникюр стал делом жизни

Работа и первое наращивание. Фото © Личный архив Валентина

У Валентина большая семья — брат и четыре сестры. Одна из них — мастер маникюра. Однажды, будучи у неё в гостях, Валентину пришла мысль: а почему бы не попробовать? Работа сидячая, творческая, требует усидчивости и аккуратности — а главное, это шанс снова быть самостоятельным. «Я боялся, что не смогу ровно обрезать кутикулу, но всё получилось чётко!» — делится Валентин.

Сестра помогла изучить основы, а затем судьба снова сделала сюрприз: он получил предложение работы в благотворительном магазине, где занимался нанесением принтов на одежду и созданием свечей. Там его заметила девушка, которая предложила пройти бесплатные курсы по маникюру. «Я сразу согласился!» — рассказывает парень. После обучения Валентин начал осваивать наращивание ногтей. «Первый ноготь я нарастил себе! Хотел понять, как это работает, и потом еле его спилил», — смеётся парень.

Валентин снял ролик о своём пути, который набрал миллионы просмотров. Люди писали слова поддержки, кто-то даже хотел записаться к нему на процедуру. Так его заметили мастера из Москвы, приехали, познакомились, подарили всё оборудование. С этим подарком Валентин наконец-то почувствовал, что может работать на профессиональном уровне. Он оборудовал рабочее место у себя дома и стал оттачивать навыки на родственниках. Первые клиенты — его сёстры и мама.

Маникюр для сестры и подарки от мастеров маникюра из Москвы Фото © Личный архив Валентина

Будущее — в столице

Сегодня у Валентина пока нет постоянных клиенток: в деревне мало желающих делать маникюр. Поэтому он готовится к следующему шагу — переезду в Минск, где сможет полноценно развивать своё дело. «В салоне работать будет сложно: мне нужно отдыхать после каждого клиента. Поэтому планирую работать на себя, набирать базу клиентов и доказывать, что мужчина – мастер маникюра — это не просто возможно, а даже круто!» — делится Валентин.

Видео © Личный архив Валентина

История Валентина — пример того, что никакие обстоятельства не могут сломить человека, если у него есть желание двигаться вперёд. «Главное — не бояться пробовать новое. Пока живёшь — можешь изменить свою судьбу», — рассказывает парень. У Валентина впереди большие планы. Он не просто нашёл новый путь — он превратил его во вдохновение для тысяч людей. И, кажется, это только начало.