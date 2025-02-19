Тест: Не только «Белый теплоход» — слабо отгадать на 6 из 6, из каких песен Юрия Антонова эти строки

Юрия Антонова по праву можно считать легендой советской и российской эстрады, чьи песни уже несколько десятилетий звучат в сердцах миллионов. Его творчество объединяет поколения, а душевные мелодии и искренние тексты настолько проникают в душу, что их хочется слушать снова и снова! Антонов создал музыку, которая стала частью нашей жизни: любимые хиты звучат на семейных праздниках, в дороге, в моменты радости и грусти. Давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы с его творчеством!