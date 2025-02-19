Тест: Не только «Белый теплоход» — слабо отгадать на 6 из 6, из каких песен Юрия Антонова эти строки
Известный музыкант, певец и композитор Юрий Антонов отмечает юбилей — 80 лет! Предлагаем поздравить артиста, поблагодарить за творчество и вспомнить легендарные хиты!
Юрия Антонова по праву можно считать легендой советской и российской эстрады, чьи песни уже несколько десятилетий звучат в сердцах миллионов. Его творчество объединяет поколения, а душевные мелодии и искренние тексты настолько проникают в душу, что их хочется слушать снова и снова! Антонов создал музыку, которая стала частью нашей жизни: любимые хиты звучат на семейных праздниках, в дороге, в моменты радости и грусти. Давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы с его творчеством!
Известных певцов можно увидеть не только на концертах, но и во многих телевизионных программах. «Маска» — одно из самых популярных шоу на отечественном телевидении, которое заставляет зрителей отгадывать, кто же из известных артистов прячется за костюмом. Собрали победителей всех сезонов шоу «Маска» и рассказали, чем они занимаются в 2025 году. Музыка перестала поднимать настроение и даже любимые треки стали раздражать? Скорее сохраняйте 5 симптомов, которые помогут распознать надвигающийся нервный срыв и предотвратить его!
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