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18 февраля, 13:30

Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, в кого из «Офиса» вы превращаетесь на работе

Среди модных слов «фриланс» и «удалёнка» выбираете старый добрый офис, график 5/2 и удивительную корпоративную жизнь? Тогда этот тест точно для вас!

Сериал «Офис» уже на протяжении почти 20 лет остаётся культовым, покорив зрителей своим уникальным юмором, тонкой сатирой и удивительно узнаваемыми персонажами. История о буднях сотрудников обычной компании, их взаимоотношениях, амбициях и абсурдных ситуациях нашла отклик у миллионов людей по всему миру. Популярность сериала объясняется не только остроумными диалогами и харизматичными героями, но и тем, что каждый зритель может узнать в них себя или своих коллег. Ведь в любом офисе — будь то маленькая фирма или крупная корпорация — всегда есть свои «типажи»: кто-то мечтает о карьерном росте, кто-то ищет способ избежать работы, а кто-то просто пытается сохранить здравый смысл в этом безумии!

Устали стоять на одном и том же месте, а работа уже давно не приносит радость? Всего один вопрос даст понять, чего вы действительно хотите и куда двигаться дальше! А если у вас в офисе действует строгий дресс-код, то вам точно не позавидуешь, ведь это лето обещает быть жарким! Синоптики и эксперты поделились мнениями насчёт летнего сезона в новом материале.

Тест: «Уронили мишку на пол…» — советские дети узнают все 7 стихов Агнии Барто, а сколько вспомните вы?
Тест: «Уронили мишку на пол…» — советские дети узнают все 7 стихов Агнии Барто, а сколько вспомните вы?
Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Офис» (сериал 2005–2013), режиссёры Пол Фиг, Рэндолл Айнхорн и др., сценаристы Дэниэл Чун, Кэролайн Уильямс и др. / Kiniopoisk, © imdb, © Freepik / starline

Виктория Мишинкина
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