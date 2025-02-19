Молодой француз переехал в Россию и принял православие. И всё из-за любви Москвичка Анастасия и гражданин Франции Людовик случайно познакомились в Сети, и дело закончилось романом. В разгар антироссийской истерии на Западе молодой человек решил принять православие и остаться в нашей стране. Необычная история любви — в материале Life.ru 19 февраля, 04:00 Француз Людовик переехал в Россию в 2023 году. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © из личного архива

Давняя мечта

25-летний Людовик давно мечтал о России. Наша страна и её культура как-то всегда манили и завораживали его. К тому же в России очень хотел побывать дед молодого человека, с которым они были близки и которого внук называл своей опорой.

Людовик учился во Франции, но, поскольку университетская программа не предусматривала обмена с Россией, решил сам искать варианты и кинул клич в соцсетях — как он говорит, «бросил бутылку в воду». Так он вышел на студентку МГИМО из Москвы Анастасию. Молодые люди начали общаться и всё больше сближались.

Дедушка Людовика так и не успел осуществить свою мечту о поездке в Россию — в феврале 2022 года он умер. Его смерть потрясла молодого человека, и он решил приехать в Россию как можно скорее. Они с Анастасией договорились встретиться в Москве в июле 2022 года.

Тогда уже на Украине шла специальная военная операция, были ограничения для иностранцев, и мысль Людовика казалась сумасбродной многим его знакомым.

— Были опасения, сомнения и люди, которые отговаривали меня от поездки. Мне говорили, что попасть в Россию невозможно, что все авиасообщения закрыты, а Россия не принимает иностранцев, особенно европейцев, — вспоминает молодой человек.

Анастасия волновалась перед встречей — как-никак, они были знакомы только через Сеть. Людовик переживал ещё сильнее, ведь ему предстояло впервые увидеть неизведанную страну своей мечты и девушку, которую до этого не встречал. В зале прилётов молодые люди с тревогой всматривались в толпу прибывших разными рейсами, но тут же узнали друг друга. По их словам, в этот момент для обоих время будто остановилось — как в романтическом фильме.

— Первое, что запомнилось, — это прибытие в аэропорт после долгого полёта и ожидания. При прохождении границы я почувствовал себя как в голливудских фильмах, формировавших представление западных людей об СССР и России. Это был трогательный момент, когда я ощущал, что пересекаю символический железный занавес, входя в мир открытий, — вспоминает Людовик.

Людовик был покорён Россией с первого взгляда и сразу влюбился в студентку Анастасию. Фото © из личного архива

Девушка провела Людовику экскурсию по Москве, они побывали во всех известных местах и посетили много храмов. Француз был очень доволен визитом и признался, что скорое возвращение в Европу далось ему непросто.

Людовик отметил, что именно этот первый приезд на десять дней решил всё — он окончательно влюбился как в Анастасию, так и в Россию. По его словам, его поразили теплота и доброжелательность русских, а также образ жизни в нашей стране.

— Если бы я тогда не решился, то до сих пор оставался бы во Франции и никогда бы не встретил Анастасию лично, — считает он.

Находиться во Франции было трудно и из-за всплеска антироссийской истерии. Во всех медиа публиковали откровенно лживые материалы, которые не соответствовали тому, что Людовик видел своими глазами.

— Я часто вспоминаю аллегорию пещеры Платона из его «Государства» — думаю, частично это описывает мой опыт возвращения во Францию, — рассказывает он.

Как известно, эта аллегория символизирует однобокий взгляд на мир — как у тех, кто живёт в пещере в оковах, видит только тени предметов, а не их самих и не может наблюдать свет.

Молодой человек окончательно переехал в Москву в начале 2023 года и тут же принялся изучать русский язык. С тех пор он приезжал во Францию только дважды на короткий срок и не был там уже больше года.

Крещение

Людовик почти сразу понял, что хочет перейти в православие, и принял крещение. Видео © из личного архива

Людовик много лет, ещё задолго до приезда в Россию, интересовался темой веры. Будучи католиком, он не находил ответов на свои вопросы, также не приветствовал либеральные новшества в Ватикане. Он посещал традиционную католическую общину с мессами на латыни, далее там проведение этих традиционных служб запретили. Молодой человек очень удивился тому факту, что Ватикан оставляет церкви пустыми для традиционных верующих. К тому же сам он не признаёт легитимность папы римского.

Людовик признаётся, что посещение церквей в России и встречи с батюшками убедили его в необходимости принять православие. Он также был очень впечатлён Главным храмом Вооружённых сил России в подмосковном парке «Патриот». По его словам, выход из католичества был осознанным и зрелым решением. Оно стало приятной неожиданностью для Анастасии, но сначала она не восприняла это всерьёз — полагала, что возлюбленный передумает по возвращении во Францию.

— Сразу после приезда в Москву в январе 2023-го принял участие в праздновании Крещения Господня на Москве-реке. Это произошло всего через несколько дней после моего прибытия и стало для меня важным моментом духовного возрождения, — вспоминал Людовик.

Как рассказывает Анастасия, они с Людовиком вместе готовились к его крещению, так как молодой человек отнёсся ко всему очень ответственно. Ему хотелось полностью пройти весь обряд от начала до конца — как первые христиане, хотя католическое крещение является для Православной церкви действительным.

Несмотря на то что Людовик тогда не очень хорошо знал русский, они с Анастасией читали много необходимых материалов, смотрели видео, взяли специальную крестильную рубаху. Людовик сам себе выбрал православное имя — Михаил, в честь архангела, изображение которого он увидел в храме в Кубинке и который во Франции является небесным покровителем парашютистов.

Молодые люди сначала не знали, как пройти крещение самостоятельно. Но Анастасия поговорила со священником из храма при МГИМО, позже у Людовика с ним состоялась долгая беседа наедине, после которой назначили дату крещения.

В сам день крещения француз испытал глубокие эмоции. Часть церемонии была переведена на французский, за что Людовик был очень благодарен и почувствовал особую доброжелательность.

— Позже, просматривая видео, я понял, что батюшка Георгий крестил меня на французском — «во имя Отца, Сына и Святого Духа». Я был так сосредоточен и благодарен в тот момент, что даже не заметил этого сразу. Ещё один момент, который глубоко запомнился, — это прохождение за алтарь (за иконостас). Этот момент навсегда остался в моей памяти и душе. Его невозможно описать словами, — вспоминает Людовик о том особом дне.

Людовик и Анастасия посетили Санкт-Петербург, Сочи и хотят путешествовать по России дальше. Фото © из личного архива

Что французу хорошо

Молодые люди уже побывали в Санкт-Петербурге и Сочи, а летом планируют поездить по городам Золотого кольца, также хотели бы увидеть Владивосток. Причём Людовика черноморский курорт не впечатлил — не хватило настоящей зимы со снегом и морозами, а вот в Северную столицу француз прямо влюбился.

По словам Анастасии, Людовик очень полюбил холодец, салат оливье и пряники, а вот селёдку под шубой не очень жалует, как и вообще рыбу.

Француз отметил отличия в подходе к отношениям в России и на Западе. По его словам, во Франции из-за влияния либеральных идей из США мужчины боятся проявлять себя и теряют мужественность, так как это воспринимается как «токсичная маскулинность», в результате чего женщины забывают о своих ролях и граница между полами стирается.

Людовик подчеркнул, что самое важное, что он заметил в отношениях с Анастасией, — чувство ответственности. Ему оказалось очень близко то, что в России принято традиционное распределение ролей и что мужчина — это глава семьи.

С возлюбленной Людовик общается на французском, так как она хорошо владеет им. Молодой человек отмечает, что это хоть и содействует коммуникации Анастасии с его семьёй, но затрудняет изучение им самим русского. Француз помогает девушке в работе — оба они репетиторы, Анастасия также занимается переводами.