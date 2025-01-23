Страна для жизни. Почему в Россию переезжает всё больше европейцев и американцев У иностранцев из недружественных стран растёт интерес к жизни в России, потому что в нашей стране сохраняются традиционные духовные ценности. Для таких людей в России есть особые программы. Как они работают? 22 января, 22:15 Россия упростила правила для некоторых категорий иностранцев, которые хотели бы переселиться в РФ. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров, © Shutterstock / FOTODOM / Igor Podgorny

Протянули руку помощи

19 августа 2024 года был подписан Указ Президента РФ № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Его принятие в Кремле объяснили совпадением запросов изнутри и извне. С одной стороны, России нужны высококвалифицированные специалисты в различных отраслях экономики, а с другой — всё больше иностранцев просили упростить правила переселения в РФ.

Например, в феврале прошлого года на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» с просьбой к главе государства обратилась студентка МГИМО из Италии Ирене Чеккини. Она рассказала, что влюбилась в Россию, и попросила разрешить «иностранцам, которые разделяют наши ценности и которые мечтают переехать в Россию, сделать всё это просто и быстро». Также она предложила новый термин для этого процесса — импатриация. Однако в России не очень приветствуют языковые заимствования, и в указе президента формулировки вполне традиционные: «гуманитарная поддержка», «идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Студентка МГИМО из Италии Ирене Чеккини. Фото © mgimo.ru

Документ вступил в силу 1 сентября и позволил иностранцам получать разрешение на временное проживание в России на три месяца по упрощённым правилам: вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, а также знание отечественного законодательства и истории России. Главное условие — несогласие с идеологическим курсом своих стран, а также поддержка традиционных российских ценностей.

Последние определили ещё в 2022 году — в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Среди таковых назвали, в частности, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, коллективизм и единство народов России. Кроме того, уже летом российское правительство утвердило список стран, которые навязывают деструктивные неолиберальные идеологические установки. В него попали в первую очередь западные страны: Франция, Великобритания, Германия. Кроме европейских государств в списке также США и Канада, Австралия и Новая Зеландия, Япония и Республика Корея.

Граждане других стран, разделяющие российские духовные ценности, могут получить гражданство РФ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Граждане всех этих стран могут оформить обычные визы через российские посольства или консульства, а уже в России обратиться в МВД с заявлением о выдаче разрешения на временное пребывание в упрощённом порядке. Однако Владимир Путин ранее подчёркивал, что здесь необходим индивидуальный подход, — всё же нужно проверять, что именно за люди обращаются.

Промежуточные итоги

Сегодня российские власти говорят, что ещё рано подбивать хоть какую-то статистику по новым переселенцам в Россию. Однако некоторые цифры и факты уже известны: ими в конце прошлого года поделился глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его данным, с начала сентября до конца декабря в Россию переехало более 200 иностранцев, которые разделяют наши ценности.

Леонид Калашников. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Его коллега-депутат, куратор программы со стороны нижней палаты нашего парламента Мария Бутина, в свою очередь, рассказала, кто эти переселенцы и откуда. По её словам, в пятёрке стран, граждане которых хотят переехать в Россию, Франция, Германия, Австралия, США и Италия.

При этом в первую очередь переселяются состоявшиеся и семейные люди — зачастую они продают свою недвижимость и бизнес, чтобы всей семьёй переселиться в Россию. Однако перед этим иностранцы обычно приезжают по простой туристической визе — осмотреться и чуть ближе познакомиться с условиями будущей жизни. Среди них много учителей, специалистов в области информационных технологий и поваров.

Они отмечают, что уровень жизни и безопасности в их странах всё ниже. На улицы стало очень опасно выходить, в экономике бардак, предприятия закрываются, а власти больше поддерживают киевский режим и незаконных мигрантов, чем собственных граждан.

Пока что «идеологические переселенцы» селятся в основном в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Однако власти уже работают над тем, чтобы больше информировать их о возможностях жизни в других регионах нашей страны.

Авторы Вячеслав Кокуркин