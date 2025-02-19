Блины на Масленицу 2025 как у бабушки: топ-7 рецептов Как приготовить блины на Масленицу: рецепты толстых, тонких, дрожжевых, на молоке, на кефире, на воде — ароматные блины как у бабушки на каждый день Масленицы. Как испечь и с чем подать, читайте в материале Life.ru. 19 февраля, 06:01 Блины — главный атрибут Масленицы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dariia Belkina

Масленица, или Сырная неделя, — время, которое не обходится без вкусных блинов, символизирующих солнце. В 2025 году она будет проходить с 24 февраля по 2 марта. Рецептов блинов существует множество, да и у каждого есть какой-то свой секрет. Их можно испечь на молоке, на воде, на кефире, с дрожжами и без и подать с самыми разнообразными начинками.

Классический рецепт блинов как у бабушки

Блины, знакомые с детства, готовятся из классического теста на основе молока и муки в пропорции 2:1.

Ингредиенты:

0,5 л молока;

250 г муки (примерно 2 гранёных стакана);

3 яйца;

1 чайная ложка разрыхлителя (или половина чайной ложки гашёной соды);

соль и сахар по вкусу;

2 столовые ложки растительного масла;

ванилин по желанию.

Смешать молоко, сахар, соль, разрыхлитель или соду, добавить яйца по одному. Далее постепенно добавлять муку и взбивать, можно миксером. Ввести масло. Тесто нужно довести до консистенции жидкой сметаны, если получается густо — добавить молока или воды.

Сковородку необходимо разогреть до высокой температуры и равномерно смазать растительным маслом с помощью кисточки. Много наносить его не стоит, так как оно уже есть в тесте. Блины нужно выпекать также на огне выше среднего, но не на самом сильном. Лучше взять специальную блинную сковороду — она не самого большого диаметра и с тонкими стенками.

Классические блины готовятся из теста на основе молока. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NataliaPopova

Тонкие блинчики с дырочками

Секрет тонких блинчиков с дырочками — в сочетании соды и кипятка.

Ингредиенты:

1 стакан кипятка;

1 стакан муки;

1 стакан молока;

2 яйца;

2 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка негашёной соды;

соль и сахар по вкусу.

Взбить яйца с солью, добавить молоко и сахар. Постепенно вводить муку и продолжать взбивать. Оставить тесто на полчаса при комнатной температуре. Развести соду в кипятке, влить в тесто и быстро перемешать. Добавить растительное масло и замесить до конца.

Чтобы блины получились тонкими, на сковороду нужно выливать чуть больше половины половника теста.

Сода поможет сделать блины более воздушными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ju_see

Ароматные блинчики на кефире

Аромат этим блинам на кефире придаёт свежая зелень.

Ингредиенты:

180 г кефира;

150 г муки;

3 яйца;

70 г сливочного масла;

1 чайная ложка разрыхлителя;

несколько веточек укропа и кинзы;

соль и сахар по вкусу.

Взбить яйца с сахаром и солью. Влить кефир и растопленное сливочное масло и взбить ещё раз. Постепенно ввести смесь муки и разрыхлителя, тщательно перемешивая до однородной консистенции.

Добавить в тесто мелко нарезанную зелень, перемешать. Печь на горячей сковороде.

Зелень, добавленная в тесто, придаёт блинам аромат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtCookStudio

Блины на воде

Этот рецепт выручит, когда под рукой нет молока и яиц, а из-за газированной воды тесто станет более ажурным.

Ингредиенты:

200 г муки;

500 мл газированной воды;

3 столовые ложки растительного масла;

четверть чайной ложки соды;

соль и сахар по вкусу.

Соединить муку, соль, сахар и соду. Помешивая венчиком, влить половину газированной воды. Тесто должно получиться однородным. Добавить оставшуюся воду и масло и ещё раз перемешать.

Раскалить сковороду, смазанную маслом. Жарить блины на среднем огне.

Блины можно приготовить и на воде. Фото © Freepik

Ажурные блины из бутылки

Этот рецепт необычен тем, что тесто на сковороду выливается не половником, а с помощью бутылки. Таким образом можно нарисовать настоящее кружево — и попробовать это могут даже дети!

Ингредиенты:

150 мл молока;

5 столовых ложек муки;

1 яйцо;

1 столовая ложка растительного масла;

четверть чайной ложки разрыхлителя;

соль и сахар по вкусу.

Взбить яйцо с сахаром и солью. Постепенно ввести муку, смешанную с разрыхлителем. Смешать, размягчив комочки, влить молоко комнатной температуры. Замесить тесто вручную или блендером, доведя до однородного состояния, добавить растительное масло.

Полученное тесто осторожно перелить в пластиковую бутылку. В крышке бутылки проделать дырочку, лучше это сделать заранее. Бутылку плотно закрыть. Тесто из бутылки осторожно выливать на горячую сковороду, рисуя узоры.

Жарить кружевные блины на огне чуть ниже среднего — и стоит учитывать, что пропекаются они намного быстрее обычных.

Можно сделать узорчатые блины, выдавливая тесто из бутылки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RaraAvisPhoto

ПП-блины на овсяной муке

Блины без сахара на муке без глютена понравятся поклонникам правильного питания.

Ингредиенты:

380 мл молока;

120 г овсяной муки;

2 яйца;

4 столовые ложки растительного масла;

соль по вкусу.

Взбить яйца с солью. Просеять овсяную муку (чтобы её получить, можно перемолоть овсяные хлопья в кофемолке). Смешать со взбитыми яйцами. Постепенно вливать молоко и перемешивать. Добавить растительное масло и перемешать до однородной консистенции. Оставить тесто на десять минут при комнатной температуре. Оно не должно быть слишком жидким.

При жарке эти блины нужно переворачивать тонкой лопаткой. Стандартная блинная сковорода с тонкими стенками здесь не подойдёт, иначе блины пригорят — нужна посуда с толстым дном и антипригарным покрытием. Поскольку в овсяной муке нет клейковины, печь блины на ней нужно внимательно. По желанию можно смешать обычную белую муку и овсяную в равных пропорциях.

Блины пекут также из овсяной или цельнозерновой муки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

Дрожжевые блины на манке

Дрожжевые манные блины получаются пышными и нежными.

Ингредиенты:

0,5 л молока;

0,5 стакана кефира;

1 стакан манной крупы;

1,5 стакана муки;

1 чайная ложка соды;

2 яйца;

5 г сухих дрожжей;

3 столовые ложки растительного масла;

соль и сахар по вкусу.

В тёплое молоко всыпать дрожжи, сахар и соль. Добавить взбитые яйца, манку и муку. Хорошо перемешать. Накрыть тесто полотенцем и поставить в тёплое место на пару часов. Соду развести в кефире и влить в подошедшее тесто. Добавить растительное масло, перемешать.

Хорошо разогреть сковороду. Выпекать манные блины на среднем огне до румяного цвета.

Блины на дрожжах будут более сытными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marina Onokhina

Лайфхаки

Если нет кисточки, для равномерной смазки сковородки можно использовать половинку картошки или луковицы, наколов её на вилку и окунув в масло. Также смазать можно вилкой, обмотанной марлей.

Если добавить в тесто побольше сахара, блины приобретут коричневый оттенок из-за превращения сахара в карамель.

Муку для блинов следует просеивать, чтобы в тесто попало больше кислорода и оно стало более воздушным.

При приготовлении в блинное тесто можно добавлять какао-порошок, свекольный сок для цвета, тёртый сыр. Готовить их можно и на гречневой или цельнозерновой муке.

Если оставить тесто постоять после взбивания, оно станет более эластичным и при выпечке блины не будут рваться.

Блины удобнее переворачивать тонкой силиконовой лопаткой.

Чем меньше масла будет на сковороде, тем более хрустящей будет корочка по краям блинов.

С чем подавать блины

Вариантов начинки для вкусных блинов множество. Классическими добавками для сытных блинов являются: мясной фарш, ветчина, икра, красная рыба с мягким сыром, грибной жюльен, сметана, творог.

Если блины планируются сладкими, то их можно подать с вареньем, мёдом, обычным или варёным сгущённым молоком, сладким йогуртом, шоколадной пастой с бананом или изюмом.

Авторы Екатерина Субботина