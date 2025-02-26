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26 февраля, 14:30

Шаманка раскрыла, какие цвета принесут удачу в марте 2025 года, а какие носить категорически нельзя

Для некоторых это может стать открытием, но цвет одежды и аксессуаров напрямую влияет на нашу жизнь. Например, в марте 2025 года есть определённые оттенки, которые помогут вам добиться задуманного, а есть и те, которые все планы разрушат.

Каждый месяц года пропитан уникальной энергией, имеет свой характер и счастливые цвета. Носить в тот или иной месяц года одежду «правильных» оттенков — это не просто прихоть, а тонкое взаимодействие астрологических ритмов и цветовых вибраций, влияющее на самочувствие, настроение и даже удачу людей. Понимание этого невидимого факта поможет нам гармонизировать свою жизнь, привлечь позитивные энергии и избежать негативных влияний.

Какие цвета в марте 2025 года принесут удачу, а из-за каких вы будете страдать весь месяц? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

Какие цвета в марте 2025 года принесут удачу, а из-за каких вы будете страдать весь месяц? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

Подобно тому, как определённые камни или кристаллы резонируют с конкретными знаками зодиака, так и цвета могут усиливать или ослаблять вибрации каждого месяца. Ношение определённых оттенков в течение месяца может принести удачу, улучшить настроение и привлечь желаемые изменения, в то время как другие цвета могут создавать дисгармонию, вызывая чувство дискомфорта и неудачи. Life.ru поговорил с калмыцкой шаманкой Еленой Батыр, чтобы узнать цвета удачи и счастья в марте 2025 года.

В марте 2025 года крайне не рекомендуется носить жёлтый, коричневый, бежевый и зелёный. Иначе вы будете очень нервными на протяжении всего месяца. Также обострится невнимательность, из-за каждой мелкой проблемы у вас будет лихорадка, нервный срыв.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

В марте 2025 года крайне не рекомендуется носить жёлтый, коричневый, бежевый и зелёный. Иначе вы будете очень нервными на протяжении всего месяца. Также обострится невнимательность, из-за каждой мелкой проблемы у вас будет лихорадка, нервный срыв.
В марте 2025 года крайне не рекомендуется носить жёлтый, коричневый, бежевый и зелёный. Иначе вы будете очень нервными на протяжении всего месяца. Также обострится невнимательность, из-за каждой мелкой проблемы у вас будет лихорадка, нервный срыв.

И так далее — каждый месяц имеет свой цветовой код, свой спектр гармоничных и негармоничных оттенков. Конечно, это не строгая инструкция, а скорее руководство к более гармоничному проживанию каждого месяца, к осознанному выбору цвета одежды, аксессуаров и даже домашнего декора. Тем не менее шаманка уверена, что помочь справиться с невзгодами в жизни помогут чёрный и синий цвета.

А вот успокаивающими цветами на март будут чёрный и синий. К тому же эти цвета усилят ваше внимание к важным вещам, помогут обрести богатство, не потерять деньги, повыситься в карьере. Благодаря этим двум оттенкам весь март вы будете как с биноклем в руках и удачей в кармане. Размышления будут более результативными, а работа — продуктивной.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

А вот успокаивающими цветами на март будут чёрный и синий. К тому же эти цвета усилят ваше внимание к важным вещам, помогут обрести богатство, не потерять деньги, повыситься в карьере. Благодаря этим двум оттенкам весь март вы будете как с биноклем в руках и удачей в кармане. Размышления будут более результативными, а работа — продуктивной.
А вот успокаивающими цветами на март будут чёрный и синий. К тому же эти цвета усилят ваше внимание к важным вещам, помогут обрести богатство, не потерять деньги, повыситься в карьере. Благодаря этим двум оттенкам весь март вы будете как с биноклем в руках и удачей в кармане. Размышления будут более результативными, а работа — продуктивной.

Шаманка Батыр продолжает. Рассказывая, что для привлечения любви в жизнь в марте 2025 года чёрный и синий также отлично подходят. «Все остальные цвета тоже можно использовать, помимо запретных, но эффекта от них никакого не будет. Все оттенки синего рабочие каждый из оттенков улучшит вашу личную жизнь», рассказывает эзотерический эксперт.

Любовь, богатство, удача: как притянуть к себе всё это в марте 2025-го с помощью цветов одежды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Любовь, богатство, удача: как притянуть к себе всё это в марте 2025-го с помощью цветов одежды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

А вот если вы хотите избежать разводов, болезней или банкротства в марте — запрещается носить оранжевый и фиолетовый.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

А вот если вы хотите избежать разводов, болезней или банкротства в марте — запрещается носить оранжевый и фиолетовый.
А вот если вы хотите избежать разводов, болезней или банкротства в марте — запрещается носить оранжевый и фиолетовый.

Прислушиваясь к интуиции и учитывая «цветовой гороскоп» месяца, мы можем создавать вокруг себя более благоприятную атмосферу и настраиваться на волну успеха и благополучия. Важно помнить, что это всего лишь один из аспектов, влияющих на жизнь, но знание его может стать дополнительным ключом к гармонии с окружающим миром. А ранее Life.ru рассказывал, каким знакам зодиака Вселенная подарит шанс жить с чистого листа после парада планет 28 февраля.

У каких знаков зодиака после парада планет 28 февраля начнётся череда кармических уроков
У каких знаков зодиака после парада планет 28 февраля начнётся череда кармических уроков
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Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Ольга Годуненко
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