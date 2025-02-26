Шаманка раскрыла, какие цвета принесут удачу в марте 2025 года, а какие носить категорически нельзя

Каждый месяц года пропитан уникальной энергией, имеет свой характер и счастливые цвета. Носить в тот или иной месяц года одежду «правильных» оттенков — это не просто прихоть, а тонкое взаимодействие астрологических ритмов и цветовых вибраций, влияющее на самочувствие, настроение и даже удачу людей. Понимание этого невидимого факта поможет нам гармонизировать свою жизнь, привлечь позитивные энергии и избежать негативных влияний.

Какие цвета в марте 2025 года принесут удачу, а из-за каких вы будете страдать весь месяц? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

Подобно тому, как определённые камни или кристаллы резонируют с конкретными знаками зодиака, так и цвета могут усиливать или ослаблять вибрации каждого месяца. Ношение определённых оттенков в течение месяца может принести удачу, улучшить настроение и привлечь желаемые изменения, в то время как другие цвета могут создавать дисгармонию, вызывая чувство дискомфорта и неудачи. Life.ru поговорил с калмыцкой шаманкой Еленой Батыр, чтобы узнать цвета удачи и счастья в марте 2025 года.

В марте 2025 года крайне не рекомендуется носить жёлтый, коричневый, бежевый и зелёный. Иначе вы будете очень нервными на протяжении всего месяца. Также обострится невнимательность, из-за каждой мелкой проблемы у вас будет лихорадка, нервный срыв. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

И так далее — каждый месяц имеет свой цветовой код, свой спектр гармоничных и негармоничных оттенков. Конечно, это не строгая инструкция, а скорее руководство к более гармоничному проживанию каждого месяца, к осознанному выбору цвета одежды, аксессуаров и даже домашнего декора. Тем не менее шаманка уверена, что помочь справиться с невзгодами в жизни помогут чёрный и синий цвета.

А вот успокаивающими цветами на март будут чёрный и синий. К тому же эти цвета усилят ваше внимание к важным вещам, помогут обрести богатство, не потерять деньги, повыситься в карьере. Благодаря этим двум оттенкам весь март вы будете как с биноклем в руках и удачей в кармане. Размышления будут более результативными, а работа — продуктивной. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Шаманка Батыр продолжает. Рассказывая, что для привлечения любви в жизнь в марте 2025 года чёрный и синий также отлично подходят. «Все остальные цвета тоже можно использовать, помимо запретных, но эффекта от них никакого не будет. Все оттенки синего рабочие — каждый из оттенков улучшит вашу личную жизнь», — рассказывает эзотерический эксперт.

Любовь, богатство, удача: как притянуть к себе всё это в марте 2025-го с помощью цветов одежды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

А вот если вы хотите избежать разводов, болезней или банкротства в марте — запрещается носить оранжевый и фиолетовый. Елена Батыр Калмыцкая шаманка