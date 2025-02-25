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25 февраля, 16:00

Комнатные вампиры: Экстрасенс назвала 6 предметов в доме, из-за которых вы постоянно болеете

Замечаете, что в жизни началась чёрная полоса? Придержите мысли о проклятиях и сглазах, сначала посмотрите внимательно вещи в комнатах дома. Может, именно там кроется причина неудач.

Возможно, вы никогда не задумывались, как окружающие предметы влияют на энергию и здоровье людей. Однако оказалось, что некоторые вещи в доме могут накапливать негативную энергетику и даже притягивать болезни в нашу жизнь. И в разговоре с Life.ru экстрасенс назвала шесть потенциально опасных предметов, на которые стоит посмотреть повнимательнее и, возможно, даже избавиться от них, чтобы создать более гармоничное пространство вокруг себя. Что это за домашние вампиры?

Старые и антикварные предметы

Опасные предметы, которые есть в каждом доме. Фото © «Шедеврум»

Опасные предметы, которые есть в каждом доме. Фото © «Шедеврум»

Каждый предмет имеет свою энергетику, и старые вещи могут впитывать негативные вибрации от своих предыдущих владельцев. Чем больше времени они находятся в доме, тем больше энергии могут накопить. Избавляйтесь от всего, что вам не нужно, особенно если это вещи, которые вызывают у вас неприятные воспоминания.

Однако стоит иметь в виду, что антикварная вещь, особенно если вы получили её по наследству, необязательно «заряжена» негативной энергией.

Кристина Ольховая

Экстрасенс

Однако стоит иметь в виду, что антикварная вещь, особенно если вы получили её по наследству, необязательно «заряжена» негативной энергией.
Однако стоит иметь в виду, что антикварная вещь, особенно если вы получили её по наследству, необязательно «заряжена» негативной энергией.

Эксперт далее поясняет, что предмет может оказывать и вполне позитивное влияние на разные сферы жизни, например финансовую. Понять, какой энергией обладает та или иная вещь на самом деле, а также то, является антикварный предмет подделкой или настоящим артефактом, может только человек, обладающий экстрасенсорными способностями.

Неисправная электроника и бытовая техника

Сломанная техника в вашем доме не только создаёт дискомфорт, но и может излучать негативную энергию. Она замедляет позитивные потоки и может способствовать эмоциональному напряжению, а также физическим недомоганиям. Убедитесь, что все ваши приборы работают исправно, или замените их на новые.

Мёртвые и высохшие растения

Какие предметы в вашем доме могут лишать здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Creative by Nature

Какие предметы в вашем доме могут лишать здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Creative by Nature

Они не только символизируют смерть и окончание, но и способны накапливать тяжёлую энергетику. «Мёртвое растение — это настройка на 13-й аркан карт Таро, символ разрушения и умирания», поясняет Life.ru экстрасенс Кристина Ольховая. Умершие цветы могут привлекать негативные эмоции и создавать атмосферу апатии в вашем доме. Окружайте себя живыми растениями, которые приносят позитивную энергию и живость.

Сломанная посуда

Убедитесь, что у вас нет треснувшей или разбитой посуды. Она может символизировать дисгармонию и несчастья, приходящие в вашу жизнь. Считается, что использование такой посуды может привести к недомоганиям и проблемам со здоровьем. Лучше замените такую посуду на целую и красивую.

Кристина Ольховая

Экстрасенс

Убедитесь, что у вас нет треснувшей или разбитой посуды. Она может символизировать дисгармонию и несчастья, приходящие в вашу жизнь. Считается, что использование такой посуды может привести к недомоганиям и проблемам со здоровьем. Лучше замените такую посуду на целую и красивую.
Убедитесь, что у вас нет треснувшей или разбитой посуды. Она может символизировать дисгармонию и несчастья, приходящие в вашу жизнь. Считается, что использование такой посуды может привести к недомоганиям и проблемам со здоровьем. Лучше замените такую посуду на целую и красивую.

Зеркала с дефектами

Зеркала могут отражать не только внешность, но и энергетику. Трещины или недостатки в них в силах создавать энергетические блоки и даже привлекать болезни. «Кроме того, зеркала часто являются коридорами в другие миры, через которые мы сами можем притягивать негативные события в нашу жизнь», — уверена экстрасенс. Если вы заметили, что ваше зеркало повреждено, лучше всего заменить его или убрать на время, пока не устраните неполадки.

Непарные предметы

Опасные вещи в квартире, из-за которых вы постоянно болеете. Фото © «Шедеврум»

Опасные вещи в квартире, из-за которых вы постоянно болеете. Фото © «Шедеврум»

С точки зрения энергетики непарные вещи могут символизировать нехватку гармонии и равновесия в жизни. Это может привести к конфликтам в отношениях или внутренней раздвоенности. Стремитесь создать симметрию в интерьере, чтобы гармонизировать энергию.

Экстрасенс подытоживает словами, что наш дом — это отражение нашей внутренней энергии. Поэтому, обладая знаниями о том, какие предметы могут негативно влиять на здоровье, люди в силах принимать меры для улучшения своей жизни. «Позаботьтесь о своём пространстве, очищайте его от негативных влияний и наполняйте позитивной энергией — и вскоре вы заметите, как ваше здоровье и благополучие начинают улучшаться», — советует эксперт. А если вам интересно, почему нельзя спать с открытой дверью и показывать свою кровать посторонним, то Life.ru уже об этом писал.

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Обложка ©

коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ольга Годуненко
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