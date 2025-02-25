Комнатные вампиры: Экстрасенс назвала 6 предметов в доме, из-за которых вы постоянно болеете
Замечаете, что в жизни началась чёрная полоса? Придержите мысли о проклятиях и сглазах, сначала посмотрите внимательно вещи в комнатах дома. Может, именно там кроется причина неудач.
Возможно, вы никогда не задумывались, как окружающие предметы влияют на энергию и здоровье людей. Однако оказалось, что некоторые вещи в доме могут накапливать негативную энергетику и даже притягивать болезни в нашу жизнь. И в разговоре с Life.ru экстрасенс назвала шесть потенциально опасных предметов, на которые стоит посмотреть повнимательнее и, возможно, даже избавиться от них, чтобы создать более гармоничное пространство вокруг себя. Что это за домашние вампиры?
Старые и антикварные предметы
Опасные предметы, которые есть в каждом доме. Фото © «Шедеврум»
Каждый предмет имеет свою энергетику, и старые вещи могут впитывать негативные вибрации от своих предыдущих владельцев. Чем больше времени они находятся в доме, тем больше энергии могут накопить. Избавляйтесь от всего, что вам не нужно, особенно если это вещи, которые вызывают у вас неприятные воспоминания.
Однако стоит иметь в виду, что антикварная вещь, особенно если вы получили её по наследству, необязательно «заряжена» негативной энергией.
Эксперт далее поясняет, что предмет может оказывать и вполне позитивное влияние на разные сферы жизни, например финансовую. Понять, какой энергией обладает та или иная вещь на самом деле, а также то, является антикварный предмет подделкой или настоящим артефактом, может только человек, обладающий экстрасенсорными способностями.
Неисправная электроника и бытовая техника
Сломанная техника в вашем доме не только создаёт дискомфорт, но и может излучать негативную энергию. Она замедляет позитивные потоки и может способствовать эмоциональному напряжению, а также физическим недомоганиям. Убедитесь, что все ваши приборы работают исправно, или замените их на новые.
Мёртвые и высохшие растения
Какие предметы в вашем доме могут лишать здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Creative by Nature
Они не только символизируют смерть и окончание, но и способны накапливать тяжёлую энергетику. «Мёртвое растение — это настройка на 13-й аркан карт Таро, символ разрушения и умирания», — поясняет Life.ru экстрасенс Кристина Ольховая. Умершие цветы могут привлекать негативные эмоции и создавать атмосферу апатии в вашем доме. Окружайте себя живыми растениями, которые приносят позитивную энергию и живость.
Сломанная посуда
Убедитесь, что у вас нет треснувшей или разбитой посуды. Она может символизировать дисгармонию и несчастья, приходящие в вашу жизнь. Считается, что использование такой посуды может привести к недомоганиям и проблемам со здоровьем. Лучше замените такую посуду на целую и красивую.
Зеркала с дефектами
Зеркала могут отражать не только внешность, но и энергетику. Трещины или недостатки в них в силах создавать энергетические блоки и даже привлекать болезни. «Кроме того, зеркала часто являются коридорами в другие миры, через которые мы сами можем притягивать негативные события в нашу жизнь», — уверена экстрасенс. Если вы заметили, что ваше зеркало повреждено, лучше всего заменить его или убрать на время, пока не устраните неполадки.
Непарные предметы
Опасные вещи в квартире, из-за которых вы постоянно болеете. Фото © «Шедеврум»
С точки зрения энергетики непарные вещи могут символизировать нехватку гармонии и равновесия в жизни. Это может привести к конфликтам в отношениях или внутренней раздвоенности. Стремитесь создать симметрию в интерьере, чтобы гармонизировать энергию.
Экстрасенс подытоживает словами, что наш дом — это отражение нашей внутренней энергии. Поэтому, обладая знаниями о том, какие предметы могут негативно влиять на здоровье, люди в силах принимать меры для улучшения своей жизни. «Позаботьтесь о своём пространстве, очищайте его от негативных влияний и наполняйте позитивной энергией — и вскоре вы заметите, как ваше здоровье и благополучие начинают улучшаться», — советует эксперт. А если вам интересно, почему нельзя спать с открытой дверью и показывать свою кровать посторонним, то Life.ru уже об этом писал.
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коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes