Проклятие Ленина: Почему после прикосновения к вождю все умирали или исчезали при загадочных обстоятельствах

В 1870 году в Симбирске в семье Ульяновых родился второй сын. Через некоторое время он стал единственным: старшего брата Володи, Александра, казнили как народовольца, когда будущему Ленину было всего 17 лет. С тех пор он поклялся: отомстит за брата, станет марксистом и вольётся в революционную борьбу. Так и получилось, причём «на максималках»: Ленин не просто участвовал в русской революции, он её возглавил, а ещё стал первым главой нового государства. 21 января 1924 года вождь умер. За внушительные заслуги память о Владимире Ульянове увековечили в небольшом «культе личности», что процветал при СССР, а его настоящее физическое тело сделали нетленным. Расскажем, что происходило с теми людьми, что имели неосторожность участвовать в данном процессе.

Алексей Абрикосов, патологоанатом

Алексей Абрикосов стал тем, кто провёл вскрытие Ленина, а потом умер. Фото © ТАСС / Наум Грановский

Алексей Иванович Абрикосов не бальзамировал тело Ленина, но проводил вскрытие. Более того, он изобрёл свою технику анатомирования трупов, которую и применил в 1924 году на теле вождя. Потом, в 1943 году, патологоанатом ездил с телом Ленина в Тюмень, чтобы проследить за останками вождя и не допустить разложения и гниения. Но проклятие всё же настигло Абрикосова. Он ещё «легко отделался». Врач дожил до 80 лет, а его здоровье было подорвано только «делом врачей»: в 1951 году по личному приказу Сталина Абрикосова с женой отстранили от работы в Кремле и отправили в ссылку.

Леонид Красин, министр

Леонид Красин спорил с Каменевым и Зиновьевым о том, можно ли бальзамировать Ленина. Потом умер. Фото © Wikipedia

Леонид Борисович Красин был наркомом внешней торговли СССР. Нарком, или народный комиссар, — это революционный эвфемизм для должности министра. Красина называли «магом большевиков», сам он верил, что великих людей после смерти можно воскресить, поэтому всеми руками голосовал за мумификацию Ленина. Ему оппонировали Зиновьев и Каменев, но и им пришлось разделить судьбу наркома, только позже. Итак, Леонид Борисович считал, что наука воскресит вождя в будущем, поэтому приложил руку к бальзамированию. Уже через два года Красин поехал в Лондон — и там умер от паралича сердца, спровоцированного, видимо, уже имевшимся у революционера малокровием. Многие не верят в то, что нарком умер сам. Проклятие Ленина могло убить его.

Владимир Воробьёв, врач-анатом

Владимир Воробьёв непосредственно участвовал в бальзамировании Ленина, а потом умер. Фото © Wikipedia

Владимир Петрович Воробьёв бальзамировал тело Ленина, а потом — Котовского. После бальзамирования вождя ему присвоили звание заслуженного врача СССР — и он навсегда остался единственным человеком с этой наградой. Абрикосов особым образом отмечал героизм и подвиг Воробьёва и его напарника, речь о котором пойдёт ниже. Даже спустя 10 лет тело вождя было таким же свежим, каким было зимой 1924 года. Ни о каком разложении на плесень и липовый мёд речь тогда не шла. Но проклятие Ленина настигло и его — в 1937 году врача отвезли на удаление почки в кремлёвскую больницу, но так получилось, что вместе с почкой «удалили» самого Воробьёва. Случайно или нет? Это вопрос для историков.

Борис Збарский, биохимик

Борис Збарский помогал Воробьёву бальзамировать Ленина, а потом умер. Фото © Wikipedia

Борис Ильич Збарский был напарником Воробьёва по посмертной подготовке тела Ленина. Именно они сделали состав для мумификации, который мог минимум на 15 лет сохранить свежесть и «прижизненный» вид у трупов. И Збарский собственной персоной предложил добавить в жидкость для бальзамирования бактерицидный антисептик для профилактики сжатия и высыхания кожи, а также других трупных явлений. Благодаря химику Владимира Ильича после смерти перестали поедать бактерии-сапротрофы. Збарский сделал блистательную карьеру: в своё время он даже руководил лабораторией по изучению рака. Но в 1952 году его посадили в тюрьму за брошюру «Мавзолей Ленина» 1944 года, так как в ней врач недостаточно много написал о Сталине. Вскоре после освобождения Борис Ильич скончался.

Арон Залкинд, психиатр

Арон Залкинд мог потрогать забальзамированные органы вождя в любой момент, так как писал труд про его мозг, но закончить не успел — умер. Фото © Wikipedia

Арон Борисович Залкинд стал тем человеком, у которого круглые сутки был доступ к извлечённым из тела и забальзамированным органам вождя. Дело в том, что Залкинд писал труд по устройству ленинского мозга — необходимо было тщательно исследовать то, что осталось от Ильича, чтобы понять причины его гениальности. Этот труд так и не увидел свет, возможно он и послужил причиной несчастий и последующей гибели Арона Борисовича. В 1931 году психиатра обвинили в «меньшевиствующе-идеалистическом эклектизме» — и с тех пор на каждом собрании разносили в пух и прах его «фрейдистский» подход. Не выдержав такого давления, Залкинд в 1936 году умер прямо на улице от инфаркта, который настиг его после одного из этих «буллинговых» собраний.