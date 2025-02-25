Вы и не догадывались, для чего на Руси готовили блины на самом деле и что они символизируют

Сейчас идёт Масленичная неделя, поэтому мы не можем не рассказать про вкусный символ Масленицы. Традиционное русское блюдо, представляющее собой плоские круги из особого теста, напоминающие солнышко, — это всем известные блины. Столетиями они готовятся как угощение на всевозможные семейные праздники вместе с оладьями. Но так было не всегда. В материале расскажем, что такое блины на самом деле.

Блины — что это на самом деле было за блюдо

Блины — масленичное угощение, любимое всеми нами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dariia Belkina

Для восточных славян блины были не тем же, чем они являются сейчас для нас с вами. Во-первых, тогда их, судя по всему, называли «млинами» — от древнерусского «млинъ», блюдо из перемолотой муки. Во-вторых, у них было чёткое ритуальное значение, и не одно. Расскажем подробнее, в каких обстоятельствах наши предки вкушали блины и какими смыслами их наделяли.

В первую очередь, блины — это блюдо для поминок. Древние восточные славяне пекли их каждый раз, когда кто-то умирал. Некоторые исследователи считают, что они делали так из-за древности самого блюда, другие связывают обычай с солярным культом, ведь блины похожи на солнце и могли выступать его символом.

Во-вторых, блины — это религиозная еда, подобно просфоре в христианстве. Для древних восточнославянских язычников блины являлись жертвенным хлебом, который нужно было подносить богам. И есть доказательства тому, что блины существовали на Руси задолго до христианства: на древних стоянках славян у озера Ильмень постоянно находят ископаемую посуду для блинов. Но кого именно из славянского пантеона нужно было угощать блинами?

Какие боги были у древних славян и кому из них подносили блины

У славян было много богов: Перун, Дажьбог, Стрибог и другие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / natalex04

Пантеон древних славян насчитывал множество богов. При князе Владимире до принятия им христианства главным был Перун — бог-громовержец и покровитель правителя. Затем следовал Хорс — очеловеченное солнце. Ещё одним солнечным божеством был Дажьбог — защитник молодожёнов. Богом ветра был Стрибог, Семаргл выполнял функцию вестника между небесным и земным миром, а Мокошь — богиня женщин, покровительница прядения и ткачества.

Владимирский пантеон не включал в себя всех богов. Обычные славяне поклонялись Волосу — богу скота, а Велес управлял сказаниями и поэзией. Сварог — это бог-кузнец по типу греческого Гефеста, он часто появлялся вместе со Сварожичем — очеловеченным огнём. Рожаницы предсказывали будущее новорождённым. А за смерть отвечало женское божество Марена.

Блины было принято подносить солнечным богам, а это были Хорс и Дажьбог. Изначально Хорс был иранским богом, но восточные славяне его заимствовали. В некоторых регионах он «сливался» с личностью Дажьбога. Но Дажьбог нёс в себе больше функций: помимо солнца он олицетворял ещё и плодородие. В качестве поминального обряда блины подносили также и Марене.

Когда блины стали такими, какими мы привыкли их видеть

Древние блины отличались от тех, к которым мы привыкли сегодня. Фото © Wikipedia / Зворыкин Борис Васильевич

Значение блинов поменялось в XIII веке. Именно тогда они перестали быть поминальным блюдом, а готовить блины стали на любой семейный праздник: свадьбу, сватовство, именины и прочие. Достоверно неизвестно, связано ли это с началом ордынского ига, но в то время изменился даже внешний вид блинов. Именно тогда они стали тоньше, но в остальном всё же отличались от современных аналогов. Да и техника приготовления была не такой, как сейчас: традиционные древнерусские блины заваривали в молоке или воде, а потом запекали в русской печке.

Чтобы приготовить славянские блины, надо постараться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Mizina

Есть мнение, что современные тонкие блины — это кулинарное заимствование. Особенно это касается блинов на пресном пшеничном тесте, они вполне могли прийти к нам с Востока. Раньше блины пекли даже на гречневой муке, но неизменно добавляли закваску, то есть дрожжи. У древних славян не было ни пшеницы, ни гречневой крупы, так что те самые поминальные блины пекли из ржаной муки. Причём они не были такими тонкими, как сейчас: благодаря дрожжевому тесту в печке блины поднимались и становились пышными. Пожалуй, это и есть «те самые» восточнославянские блины: из ржаной муки, обваренные в молоке и запечённые в печи.

Какие блюда на Руси, кроме блинов, тоже были поминальными

Блины не были единственным поминальным блюдом. Фото © Wikipedia / Ростислав Александрович Луценко.

Есть несколько блюд, которые использовались восточными славянами при поминальных обрядах. В первую очередь это напиток сыта — вода, смешанная с разваренным мёдом. Из неё можно было приготовить сытники, которые тоже уважали на поминках. Чуть менее приятным современному человеку поминальным блюдом был овсяный кисель. Его готовили из оставленной на ночь с закваской овсяной муки, которую надо сварить до готовности вместе с солью. На Русском Севере его называли «выгоняло» — киселём завершали трапезу. Знаменитая кутья по своей сути — тоже поминальное блюдо. Каша из всех доступных семян с орехами или сушёными фруктами поначалу использовалась славянами во время поминальных обрядов.