Вы и не догадывались, для чего на Руси готовили блины на самом деле и что они символизируют
Русские блины — это неотъемлемая часть стола на Масленицу, а в некоторых случаях их готовят и на другие праздники. Но наши предки вкладывали в них совсем иной смысл. Life.ru рассказывает какой.
Сейчас идёт Масленичная неделя, поэтому мы не можем не рассказать про вкусный символ Масленицы. Традиционное русское блюдо, представляющее собой плоские круги из особого теста, напоминающие солнышко, — это всем известные блины. Столетиями они готовятся как угощение на всевозможные семейные праздники вместе с оладьями. Но так было не всегда. В материале расскажем, что такое блины на самом деле.
Блины — что это на самом деле было за блюдо
Блины — масленичное угощение, любимое всеми нами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dariia Belkina
Для восточных славян блины были не тем же, чем они являются сейчас для нас с вами. Во-первых, тогда их, судя по всему, называли «млинами» — от древнерусского «млинъ», блюдо из перемолотой муки. Во-вторых, у них было чёткое ритуальное значение, и не одно. Расскажем подробнее, в каких обстоятельствах наши предки вкушали блины и какими смыслами их наделяли.
В первую очередь, блины — это блюдо для поминок. Древние восточные славяне пекли их каждый раз, когда кто-то умирал. Некоторые исследователи считают, что они делали так из-за древности самого блюда, другие связывают обычай с солярным культом, ведь блины похожи на солнце и могли выступать его символом.
Во-вторых, блины — это религиозная еда, подобно просфоре в христианстве. Для древних восточнославянских язычников блины являлись жертвенным хлебом, который нужно было подносить богам. И есть доказательства тому, что блины существовали на Руси задолго до христианства: на древних стоянках славян у озера Ильмень постоянно находят ископаемую посуду для блинов. Но кого именно из славянского пантеона нужно было угощать блинами?
Какие боги были у древних славян и кому из них подносили блины
У славян было много богов: Перун, Дажьбог, Стрибог и другие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / natalex04
Пантеон древних славян насчитывал множество богов. При князе Владимире до принятия им христианства главным был Перун — бог-громовержец и покровитель правителя. Затем следовал Хорс — очеловеченное солнце. Ещё одним солнечным божеством был Дажьбог — защитник молодожёнов. Богом ветра был Стрибог, Семаргл выполнял функцию вестника между небесным и земным миром, а Мокошь — богиня женщин, покровительница прядения и ткачества.
Владимирский пантеон не включал в себя всех богов. Обычные славяне поклонялись Волосу — богу скота, а Велес управлял сказаниями и поэзией. Сварог — это бог-кузнец по типу греческого Гефеста, он часто появлялся вместе со Сварожичем — очеловеченным огнём. Рожаницы предсказывали будущее новорождённым. А за смерть отвечало женское божество Марена.
Блины было принято подносить солнечным богам, а это были Хорс и Дажьбог. Изначально Хорс был иранским богом, но восточные славяне его заимствовали. В некоторых регионах он «сливался» с личностью Дажьбога. Но Дажьбог нёс в себе больше функций: помимо солнца он олицетворял ещё и плодородие. В качестве поминального обряда блины подносили также и Марене.
Когда блины стали такими, какими мы привыкли их видеть
Древние блины отличались от тех, к которым мы привыкли сегодня. Фото © Wikipedia / Зворыкин Борис Васильевич
Значение блинов поменялось в XIII веке. Именно тогда они перестали быть поминальным блюдом, а готовить блины стали на любой семейный праздник: свадьбу, сватовство, именины и прочие. Достоверно неизвестно, связано ли это с началом ордынского ига, но в то время изменился даже внешний вид блинов. Именно тогда они стали тоньше, но в остальном всё же отличались от современных аналогов. Да и техника приготовления была не такой, как сейчас: традиционные древнерусские блины заваривали в молоке или воде, а потом запекали в русской печке.
Чтобы приготовить славянские блины, надо постараться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Mizina
Есть мнение, что современные тонкие блины — это кулинарное заимствование. Особенно это касается блинов на пресном пшеничном тесте, они вполне могли прийти к нам с Востока. Раньше блины пекли даже на гречневой муке, но неизменно добавляли закваску, то есть дрожжи. У древних славян не было ни пшеницы, ни гречневой крупы, так что те самые поминальные блины пекли из ржаной муки. Причём они не были такими тонкими, как сейчас: благодаря дрожжевому тесту в печке блины поднимались и становились пышными. Пожалуй, это и есть «те самые» восточнославянские блины: из ржаной муки, обваренные в молоке и запечённые в печи.
Какие блюда на Руси, кроме блинов, тоже были поминальными
Блины не были единственным поминальным блюдом. Фото © Wikipedia / Ростислав Александрович Луценко.
Есть несколько блюд, которые использовались восточными славянами при поминальных обрядах. В первую очередь это напиток сыта — вода, смешанная с разваренным мёдом. Из неё можно было приготовить сытники, которые тоже уважали на поминках. Чуть менее приятным современному человеку поминальным блюдом был овсяный кисель. Его готовили из оставленной на ночь с закваской овсяной муки, которую надо сварить до готовности вместе с солью. На Русском Севере его называли «выгоняло» — киселём завершали трапезу. Знаменитая кутья по своей сути — тоже поминальное блюдо. Каша из всех доступных семян с орехами или сушёными фруктами поначалу использовалась славянами во время поминальных обрядов.
Теперь вы знаете чуть больше об истории блинов — традиционного русского блюда, которое не теряет популярности столетиями. Помните: даже масленичные блины в первую очередь использовались для того, чтобы вспомнить усопших предков, а иногда и поговорить с ними. Кстати, специально на Масленицу Life.ru подготовил топ-7 рецептов самых вкусных блинов.
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