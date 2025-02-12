Вы не знали, но эти 9 всеми любимых блюд появились только из-за криворукости повара
В истории кулинарии есть блюда, которые веками оттачивали свой рецепт, есть придуманные одним гениальным поваром, а есть и те, что получились случайно. О последней категории вкусняшек рассказывает Life.ru.
Мир высокой кухни хранит в себе много сюрпризов. Например, любимые элитой и дорогущие лобстеры каких-то сто лет назад считались отвратительной пищей бедняков. Рецепты некоторых блюд формировались тысячелетиями, например паэльи. А какие-то блюда придумал один-единственный человек, например салат оливье. Но часто легендарная еда появляется по чистой случайности. Расскажем о таких случаях в материале.
Простые картофельные чипсы
Обычные картофельные чипсы не так просты, как кажется. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anchalee Wiangkao
Создателем чипсов можно считать бесячего ресторанного клиента. В 1853 году в Нью-Йорке железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт пошёл поужинать и заказал картошку фри. Блюдо готовил Джордж Крам, повар смешанного африкано-индейского происхождения. Краму было всё равно, будут ли какие-то последствия от дальнейших действий, магнат его слишком взбесил. Поэтому кулинар по прозвищу Спек решил пошутить над клиентом и нарезал его картошку фри настолько тонко, насколько это было вообще возможно. И обжарил. Магнату понравилось.
Фруктовый лёд
Фруктовый лёд подарила нам мать-природа. Фото © Freepik
Фруктовый лёд вместе изобрели 11-летний мальчик и силы природы. Звучит как сюжет фильма студии Диснея, но это правда. В 1905 году Фрэнк Эпперсон оставил на заднем дворе своего дома в Сан-Франциско стакан с газировкой и забыл внутри деревянную ложку. За ночь температура упала ниже нуля, и на следующее утро мир проснулся уже с мороженым вида «фруктовый лёд». В 1922 году повзрослевший Фрэнк уже презентовал свой холодный десерт пожарным, а в 1923-м — запатентовал изобретение.
Шоколадная паста
«Нутелла» — порождение голодных времён. Фото © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72
Шоколадная паста — порождение голодных послевоенных лет. Звучит как «Эльвира — повелительница тьмы», но и это тоже правда. Тогда в Италии Пьетро Ферреро, тот самый изобретатель конфет, искал бюджетную замену шоколаду. Его в Европе после Второй мировой было не достать. Это была не главная проблема послевоенной Европы, но решили её быстро. Ферреро соединил воедино шоколадные крошки, фундук и сахар. Получилась твёрдая паста. Наступило знойное лето 1946 года. Получилась мягкая паста. Коллеги кондитера намазали её на хлеб, а всё, что было дальше, — уже история.
Вафельные рожки для мороженого
Вафельные рожки появились благодаря взаимопомощи. Фото © Freepik
Если бы не солидарность и взаимопомощь, не видать бы нам никаких вафельных рожков. В 1904 году вафельщик Эрнест Хамви был на Всемирной выставке в Сент-Луисе со своим товаром и заметил, что у соседа беда: мороженщику не хватает блюдец. Эрнест предложил завернуть шарики мороженого в свои вафли — посетителям понравилось, и скоро уже было налажено производство рожков. Потом блюдо понравилось и всему миру и стало признанной классикой мороженого.
Сыр с голубой плесенью
Сыр с голубой плесенью — тоже результат случайности. Фото © Freepik
Множество разных историй связано с появлением сыра с плесенью, одна лучше другой. Все они, по сути, о том, как кто-то забыл хлеб в пещере с сыром. По одной версии, это был мальчик-пастух, которому пришлось внезапно спасать стадо, по другой — взрослый пастух, что увлёкся красивой девушкой, по третьей — вообще пьяный сыровар, который оставил хлеб в сырном подвале. Все наши герои благополучно забывали о своём «косяке» с сыром и хлебом на месяц, потом возвращались и получали благородную плесень, при этом обладали достаточной смелостью, чтобы не испугаться и съесть результат. Рокфор, стилтон, камамбер, горгонзола — да, все они появились благодаря случайности.
Йогурт, питьевой и обычный
Йогурт придумали древние кочевники скифы. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers
Питьевой йогурт случайно изобрели древние скифы. Как писал в «Естественной истории» Плиний Старший, кочевники хранили молоко в бурдюках из целой шкуры, а перевозили на конях или ослах. На жаре начиналось брожение, и молоко превращалось в кислый напиток — он долго хранился, а ещё его можно было сушить и есть. Обычный съедобный йогурт изобрели фракийцы, а к их числу принадлежал сам Спартак. Этот народ кочевым не был, соотечественники гладиатора просто разводили овец и заметили, что прокисшее молоко хранится дольше свежего. В результате фракийцы стали их смешивать и получили первый йогурт. По другой версии, всё вышесказанное делали булгары, те самые, с которыми воевали первые русские князья. В XI веке балканский йогурт спас жизнь французскому королю.
Абсолютно любой сэндвич
Когда-то Сэндвич был всего лишь английским графом. Фото © Freepik / mdjaff
Сэндвичи появились из-за гэмблинга, если по-простому, то из-за лудомании. Джон Монтегю, четвёртый граф Сэндвича, жил в XVIII веке и настолько любил играть в карты, что иногда даже не мог встать из-за стола: это настолько его увлекало. Партия всё шла и шла, граф проголодался и попросил слугу принести ему мясо между двух кусков хлеба: так можно было есть, не покидая стола. Далее партнёры Монтегю по играм сделали его титул нарицательным, потому что просили принести им «то же, что и Сэндвичу».
Мексиканская закуска начос
Когда-то «Начо» было всего лишь прозвищем повара-подмастерья. Фото © Freepik
Это изобретение не пуэрто-риканское, не аргентинское, и уж точно не чилийское. Оно мексиканское по праву. В 1943 году на Второй мировой в Америке наживались как могли, поэтому в двух километрах от границы Мексики и Техаса появился ресторан «Клуб победы», или Victory Club. По тому маршруту ездили в основном офицеры, поэтому «рестик» стал хитовым. В этом заведении работал мексиканец Игнасио Анайя по прозвищу Начо. Как-то ему пришлось накормить десять голодных жён американских офицеров, которые пересекали границу. Мадам были капризные, шеф-повара в ресторане не было, но Начо не растерялся: он взял кукурузные чипсы, добавил к ним тёртый сыр и халапеньо, потом обжарил. Получилась отличная закуска.
Пирожное брауни
Одна домохозяйка забыла положить это в торт, и на свет появились брауни. Фото © Freepik
Одновременно хрустящее и нежное, невероятно коричневое, пирожное брауни — это объедение, и данный факт знает каждый ценитель. Как рассказывает Бетти Крокер в книге «Классика выпечки», брауни появились, когда некая хозяйка Милдред Браун Шрампф пекла шоколадный торт, но «накосячила» с дрожжами в том смысле, что она вообще про них забыла. Торт опал, он не получился пышным, зато теперь мир знает брауни.
Эти девять блюд получились благодаря чистой случайности. Иногда их внезапно изобретали шеф-повара, иногда — обычные дети, иногда целые народы, а иногда — вообще пьяные сыровары. Помните об этом, когда будете в следующий раз их есть или готовить. А полученные знания вы можете применить уже скоро, когда будете устраивать дома самое крутое свидание по советам Life.ru.
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Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / toonsteb, © Shutterstock / FOTODOM / New Africa