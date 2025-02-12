Вы не знали, но эти 9 всеми любимых блюд появились только из-за криворукости повара

Мир высокой кухни хранит в себе много сюрпризов. Например, любимые элитой и дорогущие лобстеры каких-то сто лет назад считались отвратительной пищей бедняков. Рецепты некоторых блюд формировались тысячелетиями, например паэльи. А какие-то блюда придумал один-единственный человек, например салат оливье. Но часто легендарная еда появляется по чистой случайности. Расскажем о таких случаях в материале.

Простые картофельные чипсы

Обычные картофельные чипсы не так просты, как кажется. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anchalee Wiangkao

Создателем чипсов можно считать бесячего ресторанного клиента. В 1853 году в Нью-Йорке железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт пошёл поужинать и заказал картошку фри. Блюдо готовил Джордж Крам, повар смешанного африкано-индейского происхождения. Краму было всё равно, будут ли какие-то последствия от дальнейших действий, магнат его слишком взбесил. Поэтому кулинар по прозвищу Спек решил пошутить над клиентом и нарезал его картошку фри настолько тонко, насколько это было вообще возможно. И обжарил. Магнату понравилось.

Фруктовый лёд

Фруктовый лёд подарила нам мать-природа. Фото © Freepik

Фруктовый лёд вместе изобрели 11-летний мальчик и силы природы. Звучит как сюжет фильма студии Диснея, но это правда. В 1905 году Фрэнк Эпперсон оставил на заднем дворе своего дома в Сан-Франциско стакан с газировкой и забыл внутри деревянную ложку. За ночь температура упала ниже нуля, и на следующее утро мир проснулся уже с мороженым вида «фруктовый лёд». В 1922 году повзрослевший Фрэнк уже презентовал свой холодный десерт пожарным, а в 1923-м — запатентовал изобретение.

Шоколадная паста

«Нутелла» — порождение голодных времён. Фото © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Шоколадная паста — порождение голодных послевоенных лет. Звучит как «Эльвира — повелительница тьмы», но и это тоже правда. Тогда в Италии Пьетро Ферреро, тот самый изобретатель конфет, искал бюджетную замену шоколаду. Его в Европе после Второй мировой было не достать. Это была не главная проблема послевоенной Европы, но решили её быстро. Ферреро соединил воедино шоколадные крошки, фундук и сахар. Получилась твёрдая паста. Наступило знойное лето 1946 года. Получилась мягкая паста. Коллеги кондитера намазали её на хлеб, а всё, что было дальше, — уже история.

Вафельные рожки для мороженого

Вафельные рожки появились благодаря взаимопомощи. Фото © Freepik

Если бы не солидарность и взаимопомощь, не видать бы нам никаких вафельных рожков. В 1904 году вафельщик Эрнест Хамви был на Всемирной выставке в Сент-Луисе со своим товаром и заметил, что у соседа беда: мороженщику не хватает блюдец. Эрнест предложил завернуть шарики мороженого в свои вафли — посетителям понравилось, и скоро уже было налажено производство рожков. Потом блюдо понравилось и всему миру и стало признанной классикой мороженого.

Сыр с голубой плесенью

Сыр с голубой плесенью — тоже результат случайности. Фото © Freepik

Множество разных историй связано с появлением сыра с плесенью, одна лучше другой. Все они, по сути, о том, как кто-то забыл хлеб в пещере с сыром. По одной версии, это был мальчик-пастух, которому пришлось внезапно спасать стадо, по другой — взрослый пастух, что увлёкся красивой девушкой, по третьей — вообще пьяный сыровар, который оставил хлеб в сырном подвале. Все наши герои благополучно забывали о своём «косяке» с сыром и хлебом на месяц, потом возвращались и получали благородную плесень, при этом обладали достаточной смелостью, чтобы не испугаться и съесть результат. Рокфор, стилтон, камамбер, горгонзола — да, все они появились благодаря случайности.

Йогурт, питьевой и обычный

Йогурт придумали древние кочевники скифы. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Питьевой йогурт случайно изобрели древние скифы. Как писал в «Естественной истории» Плиний Старший, кочевники хранили молоко в бурдюках из целой шкуры, а перевозили на конях или ослах. На жаре начиналось брожение, и молоко превращалось в кислый напиток — он долго хранился, а ещё его можно было сушить и есть. Обычный съедобный йогурт изобрели фракийцы, а к их числу принадлежал сам Спартак. Этот народ кочевым не был, соотечественники гладиатора просто разводили овец и заметили, что прокисшее молоко хранится дольше свежего. В результате фракийцы стали их смешивать и получили первый йогурт. По другой версии, всё вышесказанное делали булгары, те самые, с которыми воевали первые русские князья. В XI веке балканский йогурт спас жизнь французскому королю.

Абсолютно любой сэндвич

Когда-то Сэндвич был всего лишь английским графом. Фото © Freepik / mdjaff

Сэндвичи появились из-за гэмблинга, если по-простому, то из-за лудомании. Джон Монтегю, четвёртый граф Сэндвича, жил в XVIII веке и настолько любил играть в карты, что иногда даже не мог встать из-за стола: это настолько его увлекало. Партия всё шла и шла, граф проголодался и попросил слугу принести ему мясо между двух кусков хлеба: так можно было есть, не покидая стола. Далее партнёры Монтегю по играм сделали его титул нарицательным, потому что просили принести им «то же, что и Сэндвичу».

Мексиканская закуска начос

Когда-то «Начо» было всего лишь прозвищем повара-подмастерья. Фото © Freepik

Это изобретение не пуэрто-риканское, не аргентинское, и уж точно не чилийское. Оно мексиканское по праву. В 1943 году на Второй мировой в Америке наживались как могли, поэтому в двух километрах от границы Мексики и Техаса появился ресторан «Клуб победы», или Victory Club. По тому маршруту ездили в основном офицеры, поэтому «рестик» стал хитовым. В этом заведении работал мексиканец Игнасио Анайя по прозвищу Начо. Как-то ему пришлось накормить десять голодных жён американских офицеров, которые пересекали границу. Мадам были капризные, шеф-повара в ресторане не было, но Начо не растерялся: он взял кукурузные чипсы, добавил к ним тёртый сыр и халапеньо, потом обжарил. Получилась отличная закуска.

Пирожное брауни

Одна домохозяйка забыла положить это в торт, и на свет появились брауни. Фото © Freepik

Одновременно хрустящее и нежное, невероятно коричневое, пирожное брауни — это объедение, и данный факт знает каждый ценитель. Как рассказывает Бетти Крокер в книге «Классика выпечки», брауни появились, когда некая хозяйка Милдред Браун Шрампф пекла шоколадный торт, но «накосячила» с дрожжами в том смысле, что она вообще про них забыла. Торт опал, он не получился пышным, зато теперь мир знает брауни.