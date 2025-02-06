36-й или 111-й: Какой чай в СССР считался лучшим и что означали странные наименования с цифрами

В Советском Союзе было много чая. Больше, чем чая, там было, наверное, только продукта металлургического производства, и то не факт. Советские граждане пили чай в любой ситуации, многие конфликты решались именно за чашечкой этого ароматного напитка. Торт «Прага» окончательно оправдывал свою стоимость и особенно раскрывался именно за чашечкой «тридцать шестого» или «Краснодарского» высшего сорта. Именно из такого чая делали знаменитый чифир, который поначалу не имел никакого отношения к тюрьмам и лагерям: это был традиционный напиток Восточной Сибири. В материале расскажем, какой советский чай был самым лучшим и что означали эти цифры на упаковке.

Как вообще в СССР производили чай

В СССР чай производили в Грузии. Потом в Азербайджане и Краснодаре. Фото © ТАСС / Киквадзе Гиви, Соколов Б.

До того как Российская империя стала Советским Союзом, выращивать чай «дома» почти никому не приходило в голову. Плантации заводили себе только большие энтузиасты, их площадь не превышала 900 гектаров. В основном дворяне, купцы и мещане довольствовались китайским чаем, а позже по праздникам наверняка скупали индийский и цейлонский. После революции торговые связи оборвались и с Китаем, и с Индией, поэтому нужно было как-то выкручиваться. И в СССР стали массово выращивать собственный чай.

Первые советские плантации чая посадили в Грузии, а затем в Азербайджане и Краснодаре. При этом именно страна картвелов оказалась идеальным местом для производства этого древнего напитка. Уже при Сталине там росло больше 30 тысяч гектаров чая. В Стране Советов научились делать все возможные чаи: чёрный, зелёный, байховый, плиточный… Собственное производство закрывало где-то три четверти спроса советского народа на этот напиток. При этом советский чай экспортировался, например, в Финляндию, Чехословакию, Афганистан и Болгарию.

Какой советский чай считался лучшим

Лучшими сортами чая считались импортные, а из отечественных — «Букеты» и «Экстра». Фото © ТАСС / Кунов Валентин, Лисицын Виктор

К сожалению, в СССР не было регионов с тропическим климатом, где растут самые элитные сорта чая. Поэтому «премиум-сегментом» советской чайной индустрии всё равно была импортная заварка. Это уже знакомый китайский чай, потом индийский и цейлонский. Так что «Чай индийский высший сорт» со слоником действительно был лучшим из ассортимента в СССР. Также закупали чайные листы в Кении, Танзании и во Вьетнаме. Достаточно обидно, что поначалу грузинский чай мог конкурировать даже с импортом, но ровно до того момента, как процесс его сборки полностью перевели на комбайны. В итоге качественный продукт превратился в дешёвую заварку с «палками».

В любом случае лучшими советскими чаями самого высшего сорта (экспортного качества и без «палок») принято считать «Букет Грузии», «Букет Азербайджана» и «Краснодарский букет». «Букеты» вряд ли попадали в чашечку Брежнева, но для региональных руководителей партии вполне подходили. Чуть ниже «Букетов» шёл чай «Экстра», но и он считался очень элитным. Все остальные сорта были предназначены уже для обычных людей.

Какой советский чай был повседневным и почему его называли «сеном»

Повседневным «сеном» уже можно было считать чай второго и третьего сортов. Фото © ТАСС / Дьяконов Юрий

То, какой чай вы пили всей семьёй каждый день, зависело напрямую от зарплаты, доступа к магазинам с дефицитными продуктами и вашей готовности туда ездить. В основном повседневными считались чаи с номенклатурой «первый сорт», «второй сорт» или «третий сорт». Первый и второй многие вспоминают с теплом до сих пор, но третий... Это отдельная песня. Третьесортные чаи изготавливались быстро и с нарушением технологии. Именно они были собраны комбайном, поэтому там было довольно много посторонних включений, пыли, «палок» и прочих радостей жизни. В первую очередь за это такой чай и называли «сеном». Он был не очень вкусным и слабо напоминал чай.

«36-й» советский чай: почему так назывался

Чай назывался тридцать шестым потому, что в нём было 36 процентов этого. Фото © picturehistory.livejournal.com

Отдельная чайная загадка СССР — это цифры. Если в случае первых и вторых сортов ещё можно разглядеть хоть какую-то логику нейминга, то называть чай просто «№36» довольно странно. В банке что, всего 36 чаинок? На самом деле нет. «Тридцать шестой» чай относится к довольно элитному виду — к чайным смесям. В нём 64% грузинского чая и 36% индийского. Это был достаточно обычный чай для среднего класса, он редко пропадал из магазинов. Но вы всё равно вряд ли смогли бы его себе позволить, работая кочегаром или дворником.

Таинственный советский «111-й» чай

Какой советский чай назывался 111-м. Фото © radion-gz-china.livejournal.com

Окей, если с цифрой 36 всё прояснилось, то где логика наименования «сто одиннадцатого» чая? Там что, 111 процентов импортной заварки? Всё в порядке. На самом деле «тридцать шестой» был единственным «цифровым» чёрным чаем. Цифровая номенклатура присваивалась грузинской зелёной заварке. Число 111 означало высший сорт. Такой чай был чуть-чуть похуже сорта «Экстра», но всё равно завоёвывал сердца советских граждан и появлялся на столе на выходные и в праздники.

Что ещё за чай зелёный «десятый»?

«Десятый» чай тоже был зелёным, но «сто одиннадцатому» и в подмётки не годился. Фото © ТАСС / Ильенко Юрий

А вот в случае с десятым чаем всё ровно наоборот. Если вам попадался «десятый», лучше было бежать без оглядки, так как пить его было опасно для вкусовых рецепторов. Это было то самое «сено», но в мире зелёного чая, а значит, ещё более кощунственное, чем обычное. Третьесортный напиток советские граждане не очень уважали, поэтому в современном Интернете им восхищаются достаточно редко.