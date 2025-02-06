Путин заявил о важности развития в России наукоёмких технологий

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для России крайне важно не только достичь самодостаточности в области технологий, но и добиться превосходства в наукоёмких технологиях в различных сферах. Заявление он озвучил в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что в конце прошлого года было дано поручение правительству и Российской академии наук о необходимости значительно расширить обсуждение вопросов и внедрить дополнительные мероприятия. Это делается для того, чтобы обеспечить не просто самодостаточность страны в ключевых отраслях, но и добиться превосходства отечественных наукоёмких технологий и продукции в жизненно важных секторах.