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Регион
6 февраля, 14:47

Путин заявил о важности развития в России наукоёмких технологий

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для России крайне важно не только достичь самодостаточности в области технологий, но и добиться превосходства в наукоёмких технологиях в различных сферах. Заявление он озвучил в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что в конце прошлого года было дано поручение правительству и Российской академии наук о необходимости значительно расширить обсуждение вопросов и внедрить дополнительные мероприятия. Это делается для того, чтобы обеспечить не просто самодостаточность страны в ключевых отраслях, но и добиться превосходства отечественных наукоёмких технологий и продукции в жизненно важных секторах.

Ранее Путин рассказал, как обстоят дела со специалистами в России. По словам главы государства, число исследователей, которые уехали работать за границей, приблизительно равно доле возвращающихся назад.

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Life.ru

Оксана Попова
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