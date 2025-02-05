Календарь садовода на февраль 2025: Хорошие дни для посадки овощей в квартире и на даче Лунный календарь, в котором есть удачные и неудачные дни для работ в саду и огороде в феврале 2025 года. А ещё план работ на февраль, информация о том, что можно сажать в феврале, народные приметы для огородников. Всё это в материале Life.ru 5 февраля, 15:00 Лунный календарь садовода: все важные даты, о которых нужно знать. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, Wacomka

В конце февраля начинаются посевные работы. Хотя зимой 2025 года их вполне можно было начинать и в январе, если вы достаточно смелый человек. Садоводы давно знают: лунный календарь огородника на февраль может подсказать самые выгодные даты для посевов, а определённое положение спутника Земли поможет растениям вырасти быстрее и дать более обильный урожай. В любом случае, пожалуйста, не надейтесь исключительно на лунный календарь потому, что на самочувствие наших маленьких хлорофилловых друзей влияет ещё множество факторов: погода, состав и состояние почвы, правильные удобрения и ваши навыки огородника. Всё о том, как и когда сажать огурцы и помидоры в феврале 2025, рассказываем в материале.

Особенности посева по календарю садовода в феврале 2025

Согласно лунному календарю садовода на февраль, растения сажать лучше в основном в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Novgorodtsev

«Февраль. Достать чернил и плакать…» А может, лучше достать рассаду? Последний месяц зимы отлично подходит для высаживания нескольких посевных культур. Прежде всего это овощи. Некоторые цветы тоже выживут, если начать посадку в феврале 2025 года. Но тут есть множество особенностей.

Для февраля отлично подойдут растения с долгим периодом вегетации. Высаживать их нужно не на даче, а у себя в квартире на подоконнике. Идеально годятся, например, позднеспелые сорта томатов и перцев, лук-порей, белокочанная капуста и сельдерей. Полный список растений для посадки в феврале мы приведём ниже. Не забудьте важный нюанс: световой день для растений всегда должен быть равен 12 часам, зимой света ещё слишком мало, а значит, не обойтись без фитоламп. Они обеспечат вашим посевным культурам достаточное количество ультрафиолета, чтобы затем вы могли пересадить здоровую и сильную рассаду в теплицу к себе на дачу.

Для посадки посевных культур важно соблюсти ряд правил. Если семена магазинные, смело сажайте их в грунт, так как они уже обработаны от грибков и прочей нечисти. Но если семена вы по старинке собираете сами, то им не помешает небольшая обработка, которую можно провести в домашних условиях. Некоторые примеры такой обработки:

Развести перекись водорода водой в расчёте десять капель на 50 миллилитров. Замочить семена на сутки. Перекись не только уничтожит вредоносные бактерии, но и усилит кислородный обмен в семенах: в результате повысится их всхожесть.

Пропитать ватный диск соком алоэ и завернуть семена на час.

Смочить ватный диск хлоргексидином и на полчаса завернуть семена. Это поможет избавиться от бактерий.

Замочить семена в микроудобрениях по инструкции. Обычно их растворяют в воде сорокаградусной температуры, остужают раствор до 22 градусов и погружают туда семена на полчаса.

Потом подготовьте для рассады почву и тару. Тут не обойтись без нейтрализованного торфа, который надо засыпать в тару на три четверти за сутки до высадки семян, а после высадки присыпать их 50 миллиметрами торфа. Если не хотите сами возиться с торфом, можете купить универсальный грунт. В магазинах встречается и специальная почва, подготовленная под нужные культуры, — например, овощи, голубику, алоэ или цитрусовые.

Фазы Луны в феврале 2025

Полнолуние будет 12 февраля, а новолуние — 28-го. Это важно для лунного календаря огородника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sharon Ball

У Луны есть четыре основные фазы. Сначала наступает новолуние, это первый день лунного цикла. За ним следует растущая Луна, потом полнолуние. Убывающая Луна ведёт нас к новому новолунию. В феврале фазы Луны будут распределены следующим образом: растущая — с 1-го по 11-е число, полнолуние случится 12 февраля, убывающим светило будет с 13-го по 27-е, а 28-го числа наступит новолуние. На полнолуние Луна будет в знаке зодиака Лев, а на новолуние — в знаке зодиака Рыбы. Стоит отметить, что знак Льва считается среди садоводов неплодородным, а вот созвездие Рыбы, напротив, стимулирует урожай, но его нужно осторожнее хранить. В любом случае помимо лунного календаря огородника на февраль ориентируйтесь на погоду и прочие земные факторы.

Благоприятные дни по лунному календарю огородника

По лунному календарю садовода и огородника в феврале 2025 есть особенно благоприятные для посадки растений дни. Благоприятными считаются эти числа: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 и 25 февраля. Максимально благоприятно для посадки растений 6 февраля. Томаты, огурцы, баклажаны можно сажать в любой из этих дней, но с цветами уже сложнее: их можно сажать только седьмого и восьмого.

Неблагоприятные дни по лунному календарю садовода

В лунном календаре садовода и огородника на февраль 2025 есть и такие дни, когда сажать растения просто нельзя. Это 27-е и 28-е числа. Четверг — это последний день убывающей Луны, а пятница — новолуние. Пока Луна в убывающей фазе или вовсе скрылась с небосклона, растения, как и люди, испытывают недостаток энергии. Поэтому результаты посева и урожай могут вас огорчить.

Календарь садовода: Что сажать в феврале 2025

В феврале 2025 календарь садовода разрешает сажать овощи, зелень, ягоды и цветы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SOLOTU

Итак, что же сажать в этот месяц по лунному календарю садовода на февраль 2025? Можно посадить довольно много культур, полный их список удивил даже нас. Рассказываем, какие растения обладают достаточно долгим периодом вегетации, чтобы их можно было сажать в феврале.

Овощи по календарю огородника на февраль 2025

Вы удивитесь, насколько много овощей разрешает сажать календарь огородника на февраль. Это томаты, огурцы, горький и сладкий перцы, зелёный лук, лук-севок, лук на репку, чеснок, хрен, все виды капусты, спаржа, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква, картошка, топинамбур, горох, фасоль, редька, дайкон, редис, сельдерей, репа и свёкла. С таким набором можно каждый день устраивать себе ужины ресторанного уровня.

Ягоды по календарю огородника на февраль 2025

Мало кто знает, но в феврале можно посадить даже ягоды. Это земляника и клубника. Поторопитесь: по календарю огородника на февраль в этом году её можно сажать только седьмого и восьмого числа. Голубику в феврале, к сожалению, лучше не сажать: эта культура любит осень или весну.

Зелень по календарю огородника на февраль 2025

Февраль также благоприятен для рассадки всевозможных видов зелени. Это укроп, салат, петрушка, шпинат, кинза, фенхель, базилик, тмин, мангольд и горчица. Лучше всего сажать эти культуры девятого или десятого числа. Тогда растения будут достаточно сильными и пушистыми, у них появится много листочков, некоторые из них вы сможете оборвать и поместить в суп или салат.

Цветы по календарю огородника на февраль 2025

Для цветоводов календарь садовода тоже полезен. Цветы требуют особого ухода, поэтому для них подходят только седьмое и восьмое число. Это время, когда Луна приближается к полнолунию и делится максимумом энергии. Сажать можно однолетние, двулетние и многолетние цветы, луковичные и клубневые, а также комнатные — например, адениум или цикламен.

Работы в саду в феврале 2025 по календарю садовода

Календарь садовода запрещает некоторые садовые работы в феврале 2025 года. Не стоит пикировать или пересаживать растения, а также заготавливать и укоренять черенки. Всё остальное можно. Прививать деревья и кустарники можно 11-го, 12-го и 13-го числа. Обрабатывать от паразитов и вредителей можно 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 19-го, 20-го и 25-го. Обрезать ветки и растения лучше всего 9-го, 10-го, 11-го, 12-го и 13-го. Просто следуйте этому простому календарю огородника, и ваш сад летом порадует вас небывалой красотой.

Работы в огороде в феврале 2025 по календарю огородника

По календарю огородника вносить удобрения можно 19, 20 и 25 февраля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nancy Beijersbergen

Для огородников правила такие же. Пропалывать и прореживать культуры лунный календарь разрешает 25 февраля. Минеральные и органические удобрения можно вносить в грунт 19-го, 20-го и 25-го, что логично. Полив и опрыскивание лучше проводить 9-го, 10-го, 19-го и 20-го. Обработать от вредителей опять же можно 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 19-го, 20-го и 25-го. А рыхлить, окучивать и перекапывать почву по календарю огородника можно тоже только 25-го.

Народные приметы на февраль 2025

Большинство примет наших предков на февраль были связаны с тем, какая в этом месяце погода и чего ждать от весны. Если в феврале преимущественно солнечная погода — весна будет ранней и тёплой. Если ночью часто ясная луна, то урожай будет хорошим. Если на земле достаточно большое количество снега, это тоже является знаком богатого урожая. Обратите внимание на то, каков ваш февраль, чтобы примерно представлять, сколько плодов вы получите от своих трудов через несколько месяцев.

Итак, по календарю огородника и садовода на февраль 2025 благоприятными считаются 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 и 25 февраля. Если вы посадите свои растения 6 февраля, результаты будут особенно ошеломляющими. Не забудьте обработать семена перед посадкой и подобрать подходящий грунт. Садовые работы в основном можно делать под конец месяца. А если вам нужен лунный календарь стрижек на февраль, то ранее Life.ru выпускал материал на эту тему.

Авторы Любовь Свободная