КС встал на сторону садоводов после массового изъятия земли в нацпарке Сочи
Конституционный суд России решил пересмотреть дела садоводов из Сочи, у которых были массово изъяты земельные участки в пределах национального парка, сообщает РИА «Новости». По результатам заседания было установлено, что владельцы могут ждать компенсацию.
В решении суда подчёркивается, что землевладельцы должны получить участки аналогичной площади, которые соответствуют их личным нуждам. Если такая возможность отсутствует, то необходимо компенсировать утрату прав граждан на участок и стоимость построенных на нём объектов.
Разбирательство прошло 5 декабря 2024 года по обращениям 14 заявителей. Суд исследовал конституционность ряда статей Гражданского кодекса России, а также части 5 статьи 1 федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».
Речь идёт о земельных участках в Сочинском национальном парке, созданном в 1983 году. В конце 80-х — начале 90-х годов закон позволял выделять земли для садоводства, что привело к образованию садовых товариществ. Однако в 2021 году природоохранная прокуратура установила, что эти участки были незаконно оформлены как пожизненно наследуемые владения, и начала их изъятие, так как законодательство не позволяет передавать земли национальных парков в частную собственность.
Ранее юрист дал важные рекомендации дачникам, объяснив, за что можно получить штраф или даже уголовное наказание. Среди основных нарушений было выявлено неправильное размещение санитарных узлов. Кроме того, за выращивание растений из списка наркотических средств, таких как марихуана или опийный мак, может быть предусмотрена гораздо более серьезная ответственность.
Life.ru / Шедеврум