КС встал на сторону садоводов после массового изъятия земли в нацпарке Сочи

Конституционный суд России решил пересмотреть дела садоводов из Сочи, у которых были массово изъяты земельные участки в пределах национального парка, сообщает РИА «Новости». По результатам заседания было установлено, что владельцы могут ждать компенсацию.

В решении суда подчёркивается, что землевладельцы должны получить участки аналогичной площади, которые соответствуют их личным нуждам. Если такая возможность отсутствует, то необходимо компенсировать утрату прав граждан на участок и стоимость построенных на нём объектов.

Разбирательство прошло 5 декабря 2024 года по обращениям 14 заявителей. Суд исследовал конституционность ряда статей Гражданского кодекса России, а также части 5 статьи 1 федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Речь идёт о земельных участках в Сочинском национальном парке, созданном в 1983 году. В конце 80-х — начале 90-х годов закон позволял выделять земли для садоводства, что привело к образованию садовых товариществ. Однако в 2021 году природоохранная прокуратура установила, что эти участки были незаконно оформлены как пожизненно наследуемые владения, и начала их изъятие, так как законодательство не позволяет передавать земли национальных парков в частную собственность.