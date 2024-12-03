Россиян предупредили о «зимних» штрафах за нарушения на дачных участках

Владельцы дач в России могут столкнуться с так называемыми «зимними» штрафами, предусмотренными законодательством за различные нарушения на своих участках. Об этом сообщила юрист и специалист в области садоводства Надежда Локтионова в беседе с «Лентой.ру».

Одним из распространённых правонарушений является выброс снега с частной территории на общественные дороги или проезды. Такие действия могут привести к административному штрафу в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Однако если снег остаётся на участке владельца, то ответственность за это не наступает.

Другим важным моментом является разведение огня на участке. Согласно правилам противопожарного режима, утверждённым правительством, костры необходимо разводить не менее чем в пяти метрах от жилых строений. Для этого следует выкопать яму глубиной 30 см, а готовка пищи допускается только на мангалах или жаровнях. Нарушение этих правил может обернуться штрафом в три тысячи рублей.

Особое внимание следует уделять безопасности при эксплуатации печей отопления. По пункту 80 указанных правил, категорически запрещено оставлять печи без присмотра или поручать контроль за ними детям. Не рекомендуется использовать для растопки бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а также топливо, не предназначенное для конкретного типа печи. За эти нарушения также предусмотрены штрафные санкции.

Твёрдые коммунальные отходы должны утилизироваться на специально оборудованных площадках. Выбрасывание мусора в снег или его хранение в неподобающих местах может повлечь штраф в размере 2–3 тысяч рублей за нарушение экологических норм.

«Что касается растительного мусора, то его нельзя размещать вместе с твердыми коммунальными отходами, о которых сказано выше», — добавила Локтионова. В свою очередь, правление садового или дачного товарищества должно организовать отдельное место для его хранения, уведомить об этом владельцев дач и заключить договор с лицензированной организацией для вывоза растительного мусора.

Кроме того, она напомнила, что с 1 марта 2025 года в России начнёт действовать новый закон, касающийся изъятия неиспользуемых дачных участков. Если участок не используется более трёх лет, собственнику сначала направляется предупреждение. Если ситуация не изменится в течение полугода, Росреестр может обратиться в суд для его изъятия.