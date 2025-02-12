Эти 5 странных вещей времён СССР всё еще можно найти на улицах городов, но молодые не знают, что это такое

В случае если ваша дата рождения раньше 2000 года, вы наверняка помните множество странных вещей, которые оставил после себя Советский Союз. Держава распалась на карте, но продолжила жить в сердцах людей и в разнообразных странных вещах, которые встречались нам на улице среди печальных свидетельств разрухи 90-х. Рассказываем, что это были за советские вещи.

Металлическая буква «Е» или буква «Ш» — как повернёшь

Таинственные «ешки», которые были выполнены из металла и валялись везде в 90-е... Фото © maxnikitin.livejournal.com

Многие натыкались на эти странные металлические штуковины в форме буквы «Ш». Некоторые до сих пор уверены, что это была буква «Е». На самом деле это были вовсе не буквы, хотя природа и сделала их такой формы. Конечно, эти штуки были произведены человеческими руками на ближайшем заводе, но, если бы правила поведения электрического тока в природе были другими, они вполне могли быть в форме буквы «Ю». На самом деле эти штуки — детали из трансформаторов. Из них и медной проволоки состояли сердечники данных устройств. Все «буквы» помогали преобразованию электрического тока. В советское время эти трансформаторы встречались на каждой улице, а в 90-е их стали разбирать: медную проволоку можно было выгодно продать. А вот буквы «Ш» («Е») были никому не нужны, поэтому выкидывались тут же, на радость детворе.

Забор с ромбиками

Десять лет назад забор с ромбиками был моветоном, сейчас это предмет ностальгии. Фото © masterok.livejournal.com

Знаменитые заборы с ромбиками можно было увидеть везде: в Магнитогорске, в Санкт-Петербурге, за полярным кругом, в московском районе Мнёвники… Сейчас в форме этих заборов даже выпускают сувениры, такие статуэтки стоят около 700 рублей. Но раньше, лет десять назад, городская молодёжь воспринимала их как «символ русской тоски». Когда от этого «символа» стали избавляться, неприязнь сменилась ностальгией. Так что же это был за забор с ромбиками?

Модель забора называется ПО-2. Таким забором окружали заводы, свалки, ж/д пути и даже военные базы — настолько он был надёжен. Проект этого забора разработал архитектор Борис Рахман. По его собственным воспоминаниям, ему поручили разработать «эстетически красивый забор», и Рахман, как мастер своего дела, подготовил три варианта. Выбрали самый простой, потому что с этих знаменитых ромбиков дождь с лёгкостью смывал всю грязь и пыль. Так что те, кто не любил такие заборы за то, что они «некрасивые», узнают нечто новое: оказывается, СССР был первой страной, где красотой заборов озаботились на государственном уровне.

Башенки на сталинках

Башенки на сталинках выполняют не только декоративную функцию. Фото © honzales.livejournal.com

На любом относительно элитном доме, построенном при жизни Сталина, вы найдёте небольшие башенки, которые отлично вписываются в архитектурный стиль сталинского ампира, но их функции окутаны покровом тайны. Возможно, там должен был жить домовой в брюках-галифе и гопнической кепочке? Вовсе нет! На самом деле эти башенки ставили из соображений национальной безопасности. Первая мировая и Гражданка научили советскую власть многому, в первую очередь тому, что войну не стоит ждать, к ней надо готовиться. Поэтому в 30-х годах на самых передовых сталинках того времени появились наблюдательные пункты для сотрудников сил противовоздушной обороны. Сталинская ПВО не была изобретением чисто советским: первую такую башенку построили в Петрограде вообще в 1918 году. Но башни сослужили хорошую службу обороняющимся русским городам уже в 40-х.

Металлические рамки с крючками

Металлические рамки во дворах, но это не спортивные снаряды — зачем? Фото © ТАСС / Роман Храмовник

Все видели эти зелёные (или ржавые) металлические рамки во дворах. Можно было бы подумать, что это снаряд для упражнений, например австралийских подтягиваний, но нет: на верхней перекладине этих рамок были заметны крючки, так что подтянуться на ней было невозможно. Может, это футбольные ворота? Тоже нет, ведь они были разнообразных форм и конфигураций. Ответ прост: это перекладины для сушки белья. В СССР ещё не было сушилок в каждом доме, да и в домах места было немного, а семьи были большими, поэтому свежевыстиранное бельё сушили именно на улице, на протяжении всей ночи. Крючки на некоторых «моделях» были нужны, чтобы натягивать верёвки: именно на них вешали бельё.

Заброшенный домик с сетками вместо окон

В таком домике кто-то мог бы жить до сих пор... Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В каждом советском дворе стоял такой. Двухэтажный домик с плоской крышей, сам из металлических пластин, а вместо окон — сетки. Нет, это не аналог американскому «домику на дереве». Да и «дети», которые должны были с этим домиком «играть», были на порядок старше. Этот домик — голубятня. В СССР разведение голубей было настолько популярно, что достигло масштабов национального спорта. Взрослые, даже пожилые, мужчины часами ухаживали за своими пернатыми, разводили разные породы, хвастались друг перед другом, устраивали голубиные соревнования. Этот дворовый советский быт воспевал ещё Высоцкий в своём «Романе о девочках». Главный герой воровал породистых голубей и продавал их на стихийном криминальном «рынке».