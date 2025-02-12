Анти-валентинка: В США зоопарк предложил гостям отправить бывшим открытку с испражняющимся слоном

Зоопарк Мемфиса, расположенный в штате Теннесси, США, объявил о проведении акции анти-валентинка в честь Дня всех влюблённых. Информация об этом появилась в социальных сетях зоосада.

За 10 долларов сотрудники зоопарка отправят вашему бывшему, неприятному соседу или токсичной коллеге «вонючую видеооткрытку» с изображением слона, который испражняется. Кроме того, за отдельную плату посетителям предлагают назвать дерьмо слона именем бывшего. Не уточняется, куда пойдут собранные средства, а также можно ли отправить открытку анонимно.