Анти-валентинка: В США зоопарк предложил гостям отправить бывшим открытку с испражняющимся слоном
В США зоопарк предложил гостям отправить бывшим открытку с испражняющимся слоном
Зоопарк Мемфиса, расположенный в штате Теннесси, США, объявил о проведении акции анти-валентинка в честь Дня всех влюблённых. Информация об этом появилась в социальных сетях зоосада.
За 10 долларов сотрудники зоопарка отправят вашему бывшему, неприятному соседу или токсичной коллеге «вонючую видеооткрытку» с изображением слона, который испражняется. Кроме того, за отдельную плату посетителям предлагают назвать дерьмо слона именем бывшего. Не уточняется, куда пойдут собранные средства, а также можно ли отправить открытку анонимно.
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