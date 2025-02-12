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12 февраля, 14:03

Анти-валентинка: В США зоопарк предложил гостям отправить бывшим открытку с испражняющимся слоном

В США зоопарк предложил гостям отправить бывшим открытку с испражняющимся слоном

Зоопарк Мемфиса, расположенный в штате Теннесси, США, объявил о проведении акции анти-валентинка в честь Дня всех влюблённых. Информация об этом появилась в социальных сетях зоосада.

За 10 долларов сотрудники зоопарка отправят вашему бывшему, неприятному соседу или токсичной коллеге «вонючую видеооткрытку» с изображением слона, который испражняется. Кроме того, за отдельную плату посетителям предлагают назвать дерьмо слона именем бывшего. Не уточняется, куда пойдут собранные средства, а также можно ли отправить открытку анонимно.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nick Dale Photo

Наталья Демьянова
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