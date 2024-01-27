"Время ажиотажа": Экономист подсказала, как сэкономить на цветах ко Дню святого Валентина

День святого Валентина в России празднуют далеко не все, однако 14 февраля в цветочных магазинах каждый год выстраиваются очереди. И цены на фоне праздника могут сильно взлететь. Минимальный рост составляет 12-15%, а на ряде​ сайтов по доставке букетов в Москве накрутка доходит до 90%.

Продавцы не упустят возможность заработать на таком ходовом товаре, подчёркивает экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. По словам эксперта, сэкономить можно, если заранее купить цветы, но достоят ли они до праздника — большой вопрос.