"Время ажиотажа": Экономист подсказала, как сэкономить на цветах ко Дню святого Валентина
Экономист Проданова: Купите заранее цветы ко Дню влюблённых, чтобы сэкономить
День святого Валентина в России празднуют далеко не все, однако 14 февраля в цветочных магазинах каждый год выстраиваются очереди. И цены на фоне праздника могут сильно взлететь. Минимальный рост составляет 12-15%, а на ряде сайтов по доставке букетов в Москве накрутка доходит до 90%.
Продавцы не упустят возможность заработать на таком ходовом товаре, подчёркивает экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. По словам эксперта, сэкономить можно, если заранее купить цветы, но достоят ли они до праздника — большой вопрос.
"Любой праздник — время особого ажиотажа для цветочников. Сэкономить на букете можно, если самостоятельно упаковать цветы. Ещё один вариант — выбрать подходящий букет уже сейчас, оплатить его, но датой доставки выбрать 14 февраля", — отметила специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее Лайф писал, что патриарх Кирилл высказался против празднования в России Дня святого Валентина. По его словам, этот праздник пропагандирует свободные отношения. Он был импортирован с Запада, тогда как здесь его пытаются облагородить. С патриархом согласился депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав День святого Валентина "праздником по продаже трусов".
ТАСС / Сергей Бобылев