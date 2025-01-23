В секс-отелях почти не осталось номеров в преддверии Дня святого Валентина

Работники, оформляющие бронь в отелях 18+, смогут скоро вздохнуть наконец с облегчением, ведь близится День всех влюблённых, а свободных номеров уже почти не осталось. За 3,5 недели до праздника почти всё раскупили. Больше остальных спросом пользуются места, которые предлагают полный набор утех: от секс-игрушек до гильотин, клеток и прочей горячей аппаратуры. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Мини-экскурсия по отелю 18+. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Цены пока не завышали, но всё это «прелюдия», а пика блаженства владельцы отелей 18+ достигнут за неделю до праздника, ведь стоимость номеров резко подскочит. В среднем сутки в номере с дополнительными игрушками обойдутся по цене от 10 до 13 тысяч рублей. Чуть дороже будет номер с секс-агрегатами: 13 600 рублей за сутки. Премиум-номер будет стоить до 33 000 тысяч за 12 часов развлечений. Фотографии того, что находится внутри таких, показывать мы не будем по этическим соображениям, но можете попробовать вообразить.