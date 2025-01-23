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Регион
23 января, 09:39

В секс-отелях почти не осталось номеров в преддверии Дня святого Валентина

SHOT ПРОВЕРКА: В отелях 18+ заканчиваются номера перед Днём всех влюблённых

Работники, оформляющие бронь в отелях 18+, смогут скоро вздохнуть наконец с облегчением, ведь близится День всех влюблённых, а свободных номеров уже почти не осталось. За 3,5 недели до праздника почти всё раскупили. Больше остальных спросом пользуются места, которые предлагают полный набор утех: от секс-игрушек до гильотин, клеток и прочей горячей аппаратуры. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Мини-экскурсия по отелю 18+. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Цены пока не завышали, но всё это «прелюдия», а пика блаженства владельцы отелей 18+ достигнут за неделю до праздника, ведь стоимость номеров резко подскочит. В среднем сутки в номере с дополнительными игрушками обойдутся по цене от 10 до 13 тысяч рублей. Чуть дороже будет номер с секс-агрегатами: 13 600 рублей за сутки. Премиум-номер будет стоить до 33 000 тысяч за 12 часов развлечений. Фотографии того, что находится внутри таких, показывать мы не будем по этическим соображениям, но можете попробовать вообразить.

Покупку секс-игрушек на маркетплейсах могут усложнить
Покупку секс-игрушек на маркетплейсах могут усложнить

Удобно, когда такой секс-отель находится прямо под домом и можно быстро спуститься вниз, чтобы забронировать номерок. Вот и мэр Киева Виталий Кличко жил — не тужил, пока полиция не накрыла подпольный бордель с секс-рабынями в его доме. Там были задержаны участники преступной группы, которые удерживали в помещении более 30 женщин.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Владимир Озеров
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