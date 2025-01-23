В секс-отелях почти не осталось номеров в преддверии Дня святого Валентина
SHOT ПРОВЕРКА: В отелях 18+ заканчиваются номера перед Днём всех влюблённых
Работники, оформляющие бронь в отелях 18+, смогут скоро вздохнуть наконец с облегчением, ведь близится День всех влюблённых, а свободных номеров уже почти не осталось. За 3,5 недели до праздника почти всё раскупили. Больше остальных спросом пользуются места, которые предлагают полный набор утех: от секс-игрушек до гильотин, клеток и прочей горячей аппаратуры. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Мини-экскурсия по отелю 18+. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Цены пока не завышали, но всё это «прелюдия», а пика блаженства владельцы отелей 18+ достигнут за неделю до праздника, ведь стоимость номеров резко подскочит. В среднем сутки в номере с дополнительными игрушками обойдутся по цене от 10 до 13 тысяч рублей. Чуть дороже будет номер с секс-агрегатами: 13 600 рублей за сутки. Премиум-номер будет стоить до 33 000 тысяч за 12 часов развлечений. Фотографии того, что находится внутри таких, показывать мы не будем по этическим соображениям, но можете попробовать вообразить.
Удобно, когда такой секс-отель находится прямо под домом и можно быстро спуститься вниз, чтобы забронировать номерок. Вот и мэр Киева Виталий Кличко жил — не тужил, пока полиция не накрыла подпольный бордель с секс-рабынями в его доме. Там были задержаны участники преступной группы, которые удерживали в помещении более 30 женщин.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА