Покупку секс-игрушек на маркетплейсах могут усложнить

В России нужно обязать маркетплейсы верифицировать возраст покупателей через «Госуслуги», если совершается покупка товаров категории «18+». С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин, своё обращение он уже направил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову, сообщает «Парламентская газета».

Сенатор напомнил, что сегодня возраст на маркетплейсе практически не проверяется, пользователь должен просто поставить галочку, что ему якобы уже есть 18 лет, после чего открывается доступ к продукции интимной тематики. Шейкин уверен, что это позволяет несовершеннолетним легко попадать в разделы «товаров для взрослых». По его мнению, пора ужесточить контроль за возрастом покупателей, добавив верификацию через «Госуслуги».